Семинар «Визуальная журналистика и применение инфографики в печатных СМИ», 10 ноября, онлайн

Ведущий: Алексей Шелепов, арт-директор Издательского дома «Алтапресс» (г. Барнаул),художественный руководитель студии «Шелепов и хорoшие люди».

10.30 — Регистрация участников

11.00 — 13.30 — Эмпирический опыт визуальных практик

— презентация Издательского дома Алтапресс»

— первые ранние опыты нестандартных визуальных разработок

— опыт масштабного редизайна газеты «Свободный курс»

— новые визуальные жанры и эксперименты вне стандартных пунктов редизайна

— газетные и журнальные логотипы ИД Алтапресс

13.30 — 14.30 — кофе-брейк

14.30 — 16.00 — логотип газеты

— история газетных логотипов

— блиц-практикум — рисуем логотип газеты

— разбираем и оцениваем предложенные наработки

О спикере:

Алексей ШЕЛЕПОВ — арт-директор Издательского дома «Алтапресс» (г. Барнаул) — специализация — графический дизайн, брэнд дизайн, издательский дизайн; художественный руководитель студии «Шелепов и хорoшие люди».

Победы в профессиональных конкурсах:

Национальный фестиваль ИДЕЯ! — 2004 г. — 1 место (Печатная реклама); шорт-лист (Товарный знак)

IDENTITY: Best of the Best (г. Москва) Международный конкурс логотипов — 2008 — 1 место

«Золотая блоха» — всероссийская выставка-конкурс товарных знаков — 2018 г. — 1 место

Московский международный фестиваль рекламы — 2006 г. — 1 место — Товарный знак

EULDA 2007 г. — Италия. Международный конкурс товарных знаков. Финалист

Wolda 2008 г. — Международный конкурс товарных знаков. Финалист

Wolda 2010 г. — Международный конкурс товарных знаков. Лучший товарный знак России

SNDR открытый всероссийский конкурс «Газетный дизайн»

2007 г. — 2 место — Лучший редизайн

2008 г. — 2 место — Лучший газетный дизайн; 1 место — Документальное фото; 2 место — Лучший редизайн; номинация Фишка

2009 г. — 2 место — Лучший газетный дизайн «Свободный курс»; 2 место — Лучший газетный дизайн «Ваше дело»; 2 место — Документальное фото; 2 место — Использование иллюстрации

2010 г. — 2 место — Лучший газетный дизайн; 2 место — Лучшая инфографика; 2 место-Документальное фото; 3 место — Лучший газетный дизайн; 3 место — Дизайн первой полосы; 3 место — Информационный пакет