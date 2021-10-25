Семинар «Визуальная журналистика и применение инфографики в печатных СМИ», 9 ноября, онлайн

Ведущий: Алексей Смагин, дата-журналист Тинькофф-журнала, призер международного конкурса дата-журналистики Sigma Awards 2021. Работал в РБК, «Новой газете», Студии инфографики РИА Новости, преподавал в НИУ ВШЭ.
 

10.30 — Регистрация участников

11.00 — 16.00

Визуализация данных: теория и практика

— Что отличает хорошую инфографику от плохой;

— Основные ошибки при использовании графиков;

— Виды визуализации: как выбрать подходящий;

— Как делать визуализацию в специализированных программах

13.30 — 14.30 — кофе-брейк

 2 800 ₽ 
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