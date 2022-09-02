Приглашаем принять участие в семинарах-практикумах «Спецпроекты в современных медиа»

• Как спецпроекты могут привлечь новых читателей и способствовать монетизации?

• Какие практики помогут создать качественный мультимедийный контент?

• Что поменялось в законе «О рекламе» и почему это важно для медиа?

• Как правильно выбрать стратегию развития издания?

• Где брать деньги для СМИ сегодня?

Об этом и многом другом вы узнаете, приняв участие в семинарах-практикумах журнала «Журналист» 13 и 14 сентября (г. Москва, отель «Гамма-Дельта-Измайлово», конференц-зал «Палех»). Семинары пройдут в офлайн-формате с онлайн-трансляцией.

Семинары проведут эксперты-практики:

Светлана Лебедева, консультант по вопросам медиаменеджмента, разработки антикризисных стратегий, постановки системы продаж, обучение команды продавцов, тренинги по продажам и коммуникациям.

Дарья Ступко, руководитель digital-отдела издательского дома «ЕвроМедиа»; магистр по специальности «Новые медиа и бизнес-коммуникации».

Ольга Филиппова, руководитель отдела внедрения новых проектов ИД «Аргументы и факты».

Майя Симакина, редактор сайта pravda-nn.ru (Нижегородский областной информационный центр).

Светлана Кузеванова, медиаюрист.

Стоимость участия (онлайн, офлайн):

1 день — 2 800 руб.

2 дня — 5 200 руб.

БЕСПЛАТНО — для членов Клуба «Журналист»

Регистрация

Заполните форму, мы свяжемся с вами для составления договора (если участие платное):

Ссылка

Подать заявку на участие можно также по e-mail info@jrnlst.ru, указав название организации, членство в Клубе Журналиста, ФИО и должность участника, контактные данные и приложив реквизиты для выставления счета и оформления договора (если участие платное).

Организаторы: ООО Медиагруппа «Журналист» при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Программа

13 сентября

Как разрабатывать и продавать спецпроекты, digital-инструменты

10.30 — регистрация участников, приветственный кофе-брейк

11.00 — 13.30

Светлана Лебедева, консультант по вопросам медиаменеджмента, разработки антикризисных стратегий, постановки системы продаж, обучение команды продавцов, тренинги по продажам и коммуникациям

— Когда необходимо разрабатывать специальные медийные проекты?

— Нужна ли отдельная команда для спецпроектов? Как сформировать и кто туда может входить?

— Как найти работающие идеи для специального проекта: региональная фокусировка;

— Digital-инструменты для поиска новых рыночных ниш и тем спецпроектов специальных медиапроектов;

— Готовые идеи для спецпроектов для региональных и федеральных медиа: печатные и интернет-проекты.

13.30 — 14.00 — кофе-брейк

14.00 — 16.00

Дарья Ступко, руководитель digital-отдела издательского дома «ЕвроМедиа», магистр по специальности «Новые медиа и бизнес-коммуникации»

— Как открыть новое направление в своем СМИ;

— Digital-агентство для клиентов. Новый источник монетизации и новая услуга для клиентов;

— В общем о подкастах. Что это? Зачем нужны? Как записать? Как продвигать?

— Как предлагать клиентам? Вывод в отдельную услугу + дополнительная монетизация.

Подведение итогов семинара, ответы на вопросы

14 сентября

Социальное проектирование как эффективный инструмент работы с аудиторией и формирования позитивной информационной повестки

10.30 — регистрация участников, приветственный кофе-брейк

11.00 — 13.30

Ольга Филиппова, руководитель отдела внедрения новых проектов ИД «Аргументы и факты»

— Социальное медиапроектирование от идеи до реализации. Опыт ИД «Аргументы и факты»;

— Проблематика, поиск финансирования, взаимодействие с органами власти, спонсорство, реализация. Примеры реализованных кейсов.

Майя Симакина, редактор сайта pravda-nn.ru (Нижегородский областной информационный центр)

— Социальные проекты как инструмент для создания позитивной повестки и привлечения аудитории (на конкретных примерах — как и для чего создавались, кто принимал участие в создании проектов, какие цели преследовали);

— Опыт взаимодействия с представителями властей, АНО и социально-ориентированными организациями для реализации социальных проектов;

— Итоги реализации спецпроектов (монетизация, трафик на сайте и в соцсетях, обратная связь от читателей, пожертвования в фонды).

13.30 — 14.00 — кофе-брейк

14.00 — 16.00

Какие дополнительные источники доходов помогли ИД «ЕвроМедиа» увеличить прибыль на 27% в 2022 году.

Дарья Ступко, руководитель digital-отдела издательского дома «ЕвроМедиа»; магистр по специальности «Новые медиа и бизнес-коммуникации»

— Примеры спецпроектов, которые приносят доход;

— Гранты. Где брать деньги на проекты СМИ сегодня.

Маркировка рекламы в Интернете с 1 сентября

Светлана Кузеванова, медиаюрист

— Разграничение рекламных и информационных материалов при реализации проектов в медиа;

— Новые требования к маркировке рекламных материалов в Интернете;

— Учет рекламы в Интернете и направление информации в РКН (обзор новых правил).

Подведение итогов семинара, ответы на вопросы

ВЫ МОЖЕТЕ ЗАДАТЬ ВОПРОСЫ:

e-mail info@jrnlst.ru или тел. 8-499-152-19-17, 152-34-73.