Приглашаем принять участие в семинарах-практикумах «Спецпроекты в современных медиа»

13-14 сентября, Москва
• Как спецпроекты могут привлечь новых читателей и способствовать монетизации?
• Какие практики помогут создать качественный мультимедийный контент?
• Что поменялось в законе «О рекламе» и почему это важно для медиа?
• Как правильно выбрать стратегию развития издания?
• Где брать деньги для СМИ сегодня?
Об этом и многом другом вы узнаете, приняв участие в семинарах-практикумах журнала «Журналист» 13 и 14 сентября (г. Москва, отель «Гамма-Дельта-Измайлово», конференц-зал «Палех»). Семинары пройдут в офлайн-формате с онлайн-трансляцией.
Семинары проведут эксперты-практики:
Светлана Лебедева, консультант по вопросам медиаменеджмента, разработки антикризисных стратегий, постановки системы продаж, обучение команды продавцов, тренинги по продажам и коммуникациям.
Дарья Ступко, руководитель digital-отдела издательского дома «ЕвроМедиа»; магистр по специальности «Новые медиа и бизнес-коммуникации».
Ольга Филиппова, руководитель отдела внедрения новых проектов ИД «Аргументы и факты».
Майя Симакина, редактор сайта pravda-nn.ru (Нижегородский областной информационный центр).
Светлана Кузеванова, медиаюрист.
Стоимость участия (онлайн, офлайн):
1 день — 2 800 руб.
2 дня — 5 200 руб.
БЕСПЛАТНО — для членов Клуба «Журналист»
Регистрация
Заполните форму, мы свяжемся с вами для составления договора (если участие платное):
Подать заявку на участие можно также по e-mail info@jrnlst.ru, указав название организации, членство в Клубе Журналиста, ФИО и должность участника, контактные данные и приложив реквизиты для выставления счета и оформления договора (если участие платное).
Организаторы: ООО Медиагруппа «Журналист» при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
Программа
13 сентября
Как разрабатывать и продавать спецпроекты, digital-инструменты
10.30 — регистрация участников, приветственный кофе-брейк
11.00 — 13.30
Светлана Лебедева, консультант по вопросам медиаменеджмента, разработки антикризисных стратегий, постановки системы продаж, обучение команды продавцов, тренинги по продажам и коммуникациям
— Когда необходимо разрабатывать специальные медийные проекты?
— Нужна ли отдельная команда для спецпроектов? Как сформировать и кто туда может входить?
— Как найти работающие идеи для специального проекта: региональная фокусировка;
— Digital-инструменты для поиска новых рыночных ниш и тем спецпроектов специальных медиапроектов;
— Готовые идеи для спецпроектов для региональных и федеральных медиа: печатные и интернет-проекты.
13.30 — 14.00 — кофе-брейк
14.00 — 16.00
Дарья Ступко, руководитель digital-отдела издательского дома «ЕвроМедиа», магистр по специальности «Новые медиа и бизнес-коммуникации»
— Как открыть новое направление в своем СМИ;
— Digital-агентство для клиентов. Новый источник монетизации и новая услуга для клиентов;
— В общем о подкастах. Что это? Зачем нужны? Как записать? Как продвигать?
— Как предлагать клиентам? Вывод в отдельную услугу + дополнительная монетизация.
Подведение итогов семинара, ответы на вопросы
14 сентября
Социальное проектирование как эффективный инструмент работы с аудиторией и формирования позитивной информационной повестки
10.30 — регистрация участников, приветственный кофе-брейк
11.00 — 13.30
Ольга Филиппова, руководитель отдела внедрения новых проектов ИД «Аргументы и факты»
— Социальное медиапроектирование от идеи до реализации. Опыт ИД «Аргументы и факты»;
— Проблематика, поиск финансирования, взаимодействие с органами власти, спонсорство, реализация. Примеры реализованных кейсов.
Майя Симакина, редактор сайта pravda-nn.ru (Нижегородский областной информационный центр)
— Социальные проекты как инструмент для создания позитивной повестки и привлечения аудитории (на конкретных примерах — как и для чего создавались, кто принимал участие в создании проектов, какие цели преследовали);
— Опыт взаимодействия с представителями властей, АНО и социально-ориентированными организациями для реализации социальных проектов;
— Итоги реализации спецпроектов (монетизация, трафик на сайте и в соцсетях, обратная связь от читателей, пожертвования в фонды).
13.30 — 14.00 — кофе-брейк
14.00 — 16.00
Какие дополнительные источники доходов помогли ИД «ЕвроМедиа» увеличить прибыль на 27% в 2022 году.
Дарья Ступко, руководитель digital-отдела издательского дома «ЕвроМедиа»; магистр по специальности «Новые медиа и бизнес-коммуникации»
— Примеры спецпроектов, которые приносят доход;
— Гранты. Где брать деньги на проекты СМИ сегодня.
Маркировка рекламы в Интернете с 1 сентября
Светлана Кузеванова, медиаюрист
— Разграничение рекламных и информационных материалов при реализации проектов в медиа;
— Новые требования к маркировке рекламных материалов в Интернете;
— Учет рекламы в Интернете и направление информации в РКН (обзор новых правил).
Подведение итогов семинара, ответы на вопросы
ВЫ МОЖЕТЕ ЗАДАТЬ ВОПРОСЫ:
e-mail info@jrnlst.ru или тел. 8-499-152-19-17, 152-34-73.