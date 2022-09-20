Запись семинаров-практикумов «Спецпроекты в современных медиа»

13 и 14 сентября ЖУРНАЛИСТ провел семинары-практикумы на тему «Спецпроекты в современных медиа». Публикуем главные тезисы спикеров. Видеозаписи семинаров только для членов «Клуба Журналиста»!

13 сентября, день первый

СВЕТЛАНА ЛЕБЕДЕВА, консультант по вопросам медиаменеджмента, разработки антикризисных стратегий, постановки системы продаж, обучение команды продавцов, тренинги по продажам и коммуникациям.

Светлана Лебедева разобрала спецпроекты и их создание от А до Я. От планирования, продумывания и исследования ЦА до создания, дистрибуции и рекламы. Ниже подробные чек-листы для каждого этапа.

Планирование.

1) Обновляемость и постоянное развитие в восприятии клиентов. Медиакомпания как центр новых идей и креативов;

2) Привлечение новых категорий клиентов и аудиторий, которые не охвачены базовыми издательскими и медиапроектами;

3) Увеличение общего количества чеков, размера среднего чека, LTV (life-time-value – пожизненная ценность клиента);

4) Тест новых рыночных ниш на наличие в них рекламных бюджетов и интереса к сотрудничеству;

5) Развитие коммерческой части доходов.

Перед запуском спецпроекта необходимо сделать:

— Определить темы и «свои» форматы;

— Распределить спецпроекты по календарному году, планировать загрузки отдела продаж и производственных служб;

— Распространять/дистрибутировать проект;

— Составить КП с вариантами пакетирования;

— Организовать собрание в отделе продаж;

— Информировать сотрудников через внутренние информационные системы;

— Запустить рекламную компанию.

Создание.

Необходимо учесть:

• Схема распространения, каналы дистрибуции;

• Оптимальный тираж (для бумажного спецпроекта);

• Дополнительная ценность для ЦА;

• Возможные источники финансирования;

• Прогнозная структура доходов и расходов.

Дистрибуция.

Чек-лист после создания спецпроекта:

— Релиз на сайте о выходе проекта с фото и информацией, где найти бумажную версию;

— Репост релиза в собственных соцсетях;

— Репост в группах рекламодателей (лучше отдать готовые);

— Релиз в офлайн-каналах (газеты, журналы, эфиры);

— Выгрузка PDF-версии в «электронную листалку» для концепции free;

— Релиз в дружественных СМИ, информагентствах;

— Рассылка релиза и ссылок на проект по всей базе своих клиентов через e-mail;

— Баннер на главной страницу сайта с переходом на новость о выходе проекта или сам проект;

— Раздел на сайте, где есть полное описание, архивы, актуальные прайсы и форма обратной связи;

— Анонс выхода проекта внутри компании;

— Для всех интернет-проектов настраиваем его в доступных соцсетях;

— Сбор и публикация отзывов клиентов и конечных потребителей о проекте;

— Размещаем форму обратной связи «хочу принять участие» или «хочу эксклюзивное предложение».

ДАРЬЯ СТУПКО, руководитель digital-отдела издательского дома «ЕвроМедиа», магистр по специальности «Новые медиа и бизнес-коммуникации»

Дарья Ступко рассказала о подкастах. Что это? Зачем нужны? Как записать? Как продвигать?

Целевая аудитория подкастов:

— Хорошо воспринимает информацию;

— Склонна к самообучению;

— Осмысленная, платежеспособная.

Ежегодно аудитория сегмента увеличивается на 10%: в 2020 году она составила 11 млн россиян, а в 2024 году, по прогнозам экспертов, подкасты будут слушать 18 млн человек. 18 млн заинтересованных, прогретых (в плане получения информации) и платежеспособных пользователей.

Способы продвижения подкастов:

1) Электронные площадки;

2) Модуль с QR-кодом в отраслевых изданиях (если есть);

3) Рассылка по базе подписчиков;

4) Таргет рекламного поста с ссылками на подкасты клиента (+/- в современных реалиях);

5) Покупка рекламы в профессиональных сообществах;

6) Реклама у блогера;

7) Кросс-проекты с другими подкастерами (реклама);

8) Фичеринг на площадках.

14 сентября, день второй

ОЛЬГА ФИЛИППОВА, руководитель отдела внедрения новых проектов ИД «Аргументы и факты»

Ольга Филиппова рассказала о социальном медиапроектировании от идеи до реализации на примере кейсов ИД «Аргументы и факты». Также спикер коснулась поиска финансирования, взаимодействия с органами власти, спонсорства и реализации спецпроектов.

Социальное медиапроектирование

1) Проблематика

Неявные, но системные проблемы, например:

— Уникальные, но заброшенные водоемы;

— Посадки леса (прижились ли саженцы?)

— Контейнерные площадки.

2) Поиск финансирования

Кому может быть интересно решить проблему?

— Депутаты-бизнесмены;

— Крупные корпорации;

— Большие общественные организации.

3) Местная власть

Нужно договориться с местной властью:

— Понять, что сделано и делается, что нужно;

— Предложить свой вариант решения;

— Составить план действий.

Спонсоры

Нужно договориться со спонсорами:

— Предложить план действий;

— Внести уточнения в интересах спонсора;

— Заключить договоры (СМИ-власть, СМИ-спонсор).

4) Реализация проекта

Выполнение уточненного плана:

— Найти субподрядчиков;

— Получить аванс, выполнить работы;

— Осуществить контроль выполнения проекта.

5) Информирование

Провести информационные мероприятия:

— Участники проекта + получатели благ;

— Вывод на федеральный уровень;

— Заявление о масштабировании опыта.

МАЙЯ СИМАКИНА, редактор сайта pravda-nn.ru (Нижегородский областной информационный центр)

Майя Симакина рассказала о:

— Социальных проектах как инструменте для создания позитивной повестки и привлечения аудитории (на конкретных примерах — как и для чего создавались, кто принимал участие в создании проектов, какие цели преследовали);

— Опыте взаимодействия с представителями властей, АНО и социально-ориентированными организациями для реализации социальных проектов;

— Итогах реализации спецпроектов (монетизация, трафик на сайте и в соцсетях, обратная связь от читателей, пожертвования в фонды).

СВЕТЛАНА КУЗЕВАНОВА, медиаюрист

С 1 сентября 2022 года в силу вступают новые поправки к Федеральному закону «О рекламе». Согласно новым правилам маркировки интернет-рекламы, сформулированным в статье 18.1 ФЗ «О рекламе», все участники рынка теперь обязаны передавать данные о рекламных материалах в Единый реестр. Светлана Кузеванова рассказала о нововведениях и о том, как жить цифровым и печатным СМИ.

О чем новые поправки?

1) Любой рекламный материал в интернете теперь необходимо маркировать, проставляя пометку «реклама» и добавляя указание на рекламодателя такой рекламы и (или) сайт, страницу сайта в сети интернет, содержащие информацию о нем.

2) Перед размещением рекламы необходимо зарегистрировать креатив (будущую рекламу) у оператора рекламных данных, получить идентификатор рекламы и использовать его при размещении рекламы.

3) После размещения рекламы необходимо отчитаться, предоставив сведения в Единый реестр интернет-рекламы, который ведет Роскомнадзор. Информация направляется каждым участником цепочки размещения рекламы через оператора рекламных данных. Речь идет о большом массиве информации: регистрационные данные каждого участника процесса размещения рекламы, данные о заключенных договорах между ними, информация по суммам договоров и платежам, информация о самой рекламе, включая образцы креативов, данные об объекте рекламирования, способе рекламы, показах и площадках, стоимости и др.

Кто такие ОРД и как их выбрать?

Оператор рекламных данных — владелец программ для ЭВМ, предназначенных для установления факта распространения рекламы в интернете, уполномоченный Роскомнадзором осуществлять учет рекламы в интернете и предоставлять информацию в Роскомнадзор. Вся информация будет храниться в специальном Едином реестре интернет-рекламы, который ведет Роскомнадзор.

ОРД будут выбраны и аттестованы специальной комиссией. Роскомнадзор называет предположительным сроком аттестации октябрь. Каждый участник цепочки размещения рекламы (кроме рекламодателя в отдельных случаях) должен выбрать, с каким ОРД работать, поскольку вся информация по закону может быть представлена в Роскомнадзор только через них.

В настоящее время на статус операторов рекламных данных претендуют семь российских компаний: Медиаскаут (МТС), OЗОН-ОРД, ОРД-А (AmberData), ОРД-Лаборатория разработки (СБЕР), Первый ОРД («Вымпелком»), «Яндекс» и VK.

Указанные компании выбраны для тестирования и отлаживания механизма работы новых правил и именуются КОРД (кандидаты в операторы рекламных данных).