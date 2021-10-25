Приглашаем на серию семинаров-практикумов «Визуальная журналистика и применение инфографики в печатных СМИ»

• Что мешает дизайнерам делать современную качественную газету?

• Как цифровые медиа меняют верстку бумажных газет?

• Почему одним газетам верят, а другим – нет? И причем тут визуальная журналистика?

• Каким образом красота убивает инфографику?

• Почему плохие снимки, сделанные на бегу старым смартфоном, ценнее кадров от профессиональных фотографов?

Об этом и многом другом, интересном и полезном, вы узнаете, приняв участие в семинарах-практикумах 9, 10, 11 ноября (г. Москва, Конференц-зал «Гжель», Отель «Гамма-Дельта-Измайлово»). Семинары пройдут в офлайн-формате с онлайн-трансляцией.

Семинары проведут эксперты-практики:

Алексей Смагин, дата-журналист Тинькофф-журнала, призёр международного конкурса дата-журналистики Sigma Awards 2021. Работал в РБК, «Новой газете», Студии инфографики РИА Новости, преподавал в НИУ ВШЭ.

Алексей Шелепов, арт-директор Издательского дома «Алтапресс» (г. Барнаул) - специализация - графический дизайн, брэнд дизайн, издательский дизайн; художественный руководитель студии «Шелепов и хорoшие люди». Победитель международных и всероссийских конкурсов: «Национальный фестиваль ИДЕЯ!, Международный конкурс логотипов, «Золотая блоха» — всероссийская выставка-конкурс товарных знаков, Московский международный фестиваль рекламы, открытый всероссийский конкурс «Газетный дизайн.

Сергей Мешавкин, медиатренер (сертификат Internews), эксперт проекта «Золотой фонд прессы» по газетному дизайну и визуальной журналистике, ведущий рубрики «Школа дизайна» в журнале «Журналист», руководитель ООО «Медиагруппа «Феномен» (г. Санкт-Петербург, www.design smi.ru — дизайн и редизайн печатных СМИ, консалтинг в области визуальной журналистики), победитель (2006) и призер (2007-2011) открытого всероссийского конкурса «Газетный дизайн».

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ (онлайн, офлайн):

1 день — 2 800 руб.

3 дня — 7 600 руб.

Для подписчиков журнала (принт)/членов Клуба Журналиста — БЕСПЛАТНО

Количество мест офлайн — ограничено.

Количество изданий для разбора — ограничено. PDF газет принимаются до 1 ноября.

Регистрация

• 9 ноября, онлайн-участие

• 9 ноября, офлайн-участие

• 10 ноября, онлайн-участие

• 10 ноября, офлайн-участие

• 11 ноября, онлайн-участие

• 11 ноября, офлайн-участие

• Все дни, онлайн-участие

• Все дни, офлайн-участие

Подать заявку на участие можно также по e-mail info@jrnlst.ru, указав название организации, членство в Клубе Журналиста, ФИО и должность участника, приложив карточку предприятия для выставления счета и оформления договора (если участие платное).

Организатор: ООО «Медиагруппа «Журналист» при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ

Программа

9 ноября

Ведущий: Алексей Смагин, дата-журналист Тинькофф-журнала, призер международного конкурса дата-журналистики Sigma Awards 2021. Работал в РБК, «Новой газете», Студии инфографики РИА Новости, преподавал в НИУ ВШЭ.



10.30 — Регистрация участников

11.00 — 16.00

Визуализация данных: теория и практика

— Что отличает хорошую инфографику от плохой;

— Основные ошибки при использовании графиков;

— Виды визуализации: как выбрать подходящий;

— Как делать визуализацию в специализированных программах

13.30 — 14.30 — кофе-брейк

10 ноября

Ведущий: Алексей Шелепов, арт-директор Издательского дома «Алтапресс» (г. Барнаул),художественный руководитель студии «Шелепов и хорoшие люди».

10.30 — Регистрация участников

11.00 — 13.30 — Эмпирический опыт визуальных практик

— презентация Издательского дома Алтапресс»

— первые ранние опыты нестандартных визуальных разработок

— опыт масштабного редизайна газеты «Свободный курс»

— новые визуальные жанры и эксперименты вне стандартных пунктов редизайна

— газетные и журнальные логотипы ИД Алтапресс

13.30 — 14.30 — кофе-брейк

14.30 — 16.00 — логотип газеты

— история газетных логотипов

— блиц-практикум — рисуем логотип газеты

— разбираем и оцениваем предложенные наработки

11 ноября

Ведущий: Сергей Мешавкин, медиатренер, эксперт проекта «Золотой фонд прессы», ведущий рубрики «Школа дизайна» в журнале «Журналист», директор Медиагруппы «Феномен» (г. Санкт-Петербург)

10.30 — Регистрация участников

11.00 — 16.00

Что мешает дизайнерам делать современную качественную газету? Четыре базовых столпа качественного печатного СМИ.

Как цифровые медиа меняют верстку бумажных газет?

13.30 — 14.30 — кофе-брейк

Почему одним газетам верят, а другим нет? И причем тут визуальная журналистика?

Каким образом красота убивает инфографику?

Почему плохие снимки, сделанные на бегу старым смартфоном, ценнее кадров от профессиональных фотографов?

ВНИМАНИЕ

Семинар ведется на примерах оформления газет участников семинара, которым необходимо выслать на адрес info@jrnlst.ru по три номера издания, вышедших подряд за любой период текущего года, в формате PDF с пометкой на семинар.

ВЫ МОЖЕТЕ ЗАДАТЬ ВОПРОСЫ:

+7 (499) 152-19-07, info@jrnlst.ru