Съемки телепередач «Воскресный вечер» и «Вечерний Ургант» проходят без зрителей

Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что новый выпуск его передачи «Воскресный вечер» снят без зрителей. Об этом он пишет в воскресенье, 15 марта, в микроблоге Twitter.

Это связано с риском распространения коронавирусом.

Свой пост он сопроводил такими тегами как «коронавирус», «карантин» и «ответственность».

Съемки программы «Вечерний Ургант» на «Первом канале» также будут проходить без зрителей, отмечается в сообщении программы в Instagram: