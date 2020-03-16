Съемки телепередач «Воскресный вечер» и «Вечерний Ургант» проходят без зрителей

Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что новый выпуск его передачи «Воскресный вечер» снят без зрителей. Об этом он пишет в воскресенье, 15 марта, в микроблоге Twitter.
Это связано с риском распространения коронавирусом.
Свой пост он сопроводил такими тегами как «коронавирус», «карантин» и «ответственность».
Съемки программы «Вечерний Ургант» на «Первом канале» также будут проходить без зрителей, отмечается в сообщении программы в Instagram:
Мы очень дорожим здоровьем наших зрителей, и несмотря на то, что их реакция в зале — это неотъемлемая часть нашей программы, мы приняли решение с завтрашнего дня снимать без аудитории в студии.
Источник: RNS