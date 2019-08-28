9 возможностей, на которые журналистам стоит обратить внимание в сентябре

Кинофестиваль, посвященный теме прав человека

Дедлайн — 1 сентября

Кинематографисты всего мира могут принять участие в фестивале документального кино «Один мир» (One World), который проводит чешская неправительственная организация «Человек в беде». Фестиваль пройдет с 5 по 14 марта 2020 года в Праге, Чехия. Узнать, как подать заявку, можно здесь.

Стипендии Института интернета и общества

Дедлайн — 2 сентября

Начинающие и опытные исследователи тем, связанных с интернетом, могут подать заявки на стипендиальную программу Института интернета и общества им. Александра фон Гумбольдта, которая будет проходить в Берлине. Стипендиаты могут провести от трех до двенадцати месяцев, участвуя в различных мероприятиях института и работая с международной командой исследователей. Программа предлагает ограниченное количество грантов на оплату переезда и визы. Для получения более подробной информации нажмите сюда.

Стипендии Фонда женщин, работающих в СМИ

Дедлайн — 3 сентября

Международный фонд женщин, работающих в СМИ (IWMF) предлагает гранты Говарда Г. Баффета, цель которых — поддержка амбициозных идей женщин-журналистов. Кандидаты должны иметь не менее трех лет профессионального опыта в журналистике. Дополнительная информация здесь.

Конкурс ООН для журналистов

Дедлайн — 15 сентября

Ассоциация корреспондентов при Организации Объединенных Наций (UNCA) принимает на конкурс материалы в трех категориях: «Печатные и онлайновые СМИ», «Радио и телевидение» и «Изменение климата». Призовой фонд конкурса составляет более 60 000 долларов США. Нажмите сюда для получения более подробной информации.

Конкурс произведений в жанре публицистики

Дедлайн — 15 сентября

Евразийская творческая гильдия объявляет международный конкурс произведений в жанре публицистики. Тема конкурса — «Большая Евразия: успехи и проблемы регионального сотрудничества». Работы принимаются на русском и английском языках. Главный приз конкурса: премия Льва Гумилева в размере 3 000 долларов. Для получения более подробной информации пройдите по этой ссылке.

Climate Tracker предлагает менторскую программу для молодежи

Дедлайн — 20 сентября

Climate Tracker приглашает начинающих журналистов написать, как изменение климата влияет на жизнь молодых людей. Более подробную информацию вы найдете здесь.

Гранты Фонда расследовательской журналистики

Дедлайн — 23 сентября

Цель грантов, предоставляемых Фондом расследовательской журналистики, — поддержка расследовательских проектов, посвященных таким темам, как коррупция и злоупотребление властью в государственном и частном секторах. Подробная информация здесь.

Нью-Йоркская публичная библиотека предлагает стипендии Центра Куллман

Дедлайн — 27 сентября

Центр Куллман при Нью-Йоркской публичной библиотеке выберет 15 стипендиатов, работающих над проектами книг, для участия в рассчитанной на 9 месяцев программе (с сентября по май). Стипендиаты будут работать над своими проектами, участвовать в организованном Центром обмене идеями и в общественных форумах в библиотеке. Дополнительную информацию можно найти здесь.

Стипендии Фонда Нимана для журналистов

Дедлайн — 27 сентября

Фонд Нимана для журналистов в Гарварде предлагает краткосрочные стипендии для проведения исследовательских проектов, направленных на повышение уровня журналистики. Проекты могут быть связаны с программированием, дизайном, финансовыми стратегиями и др. Длительность стипендии — до 12 недель, участники программы будут получать стипендию. Здесь можно найти более подробную информацию.

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