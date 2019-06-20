Семья проректора МГИМО подала иски к Илье Азару и Сергею Митрохину

Семья проректора МГИМО Наталии Кузьминой подала в Хамовнический районный суд Москвы два иска о защите чести и достоинства из-за публикаций в СМИ, в которых говорится, что ее родные участвует в «рейдерских захватах» и незаконном сносе зданий в столичном районе Хамовники.

Первый иск подан к главному редактору сайта «Эхо Москвы» Виталию Рувинскому и члену партии «Яблоко» Сергею Митрохину из-за статей оппозиционера на сайте радиостанции, а также публикаций в его фейсбуке. Заявители требуют взыскать с каждого из них по миллиону рублей.

Второй иск адресован журналисту и муниципальному депутату района Хамовники Илье Азару, приморскому изданию «Арсеньевские вести» и еще двоим журналистам, с них также требуют взыскать по миллиону рублей. Кузьмины также просят удалить публикации «Горячая точка, дом Черникова» на сайте издания «Мох» (Азар — его ответственный редактор), а также «Жители и депутаты Хамовников провели встречу против варварской застройки в районе» в «Арсеньевских вестях».

В публикации на сайте издания «Мох», посвященной сносу дома Черникова в Москве, говорится, что за ним «стоит сын проректора МГИМО Натальи Кузьминой Андрей, который замешан в еще нескольких некрасивых историях в Хамовниках». В материале «Арсеньевских вестей» также сказано о застройке в районе Хамовники, с которой связан бизнес семьи Кузьминых.

Заявителями по искам выступили Энвер Васильевич, Андрей Васильевич, Наталья Борисовна и Василий Николаевич Кузьмины. Иск к Азару суд зарегистрировал, предварительное заседание по нему назначено на середину июля. Второй иск оставлен без движения. «Судья решил, что истцам следует указать отчество Виталия Рувинского, главного редактора сайта "Эха Москвы". Также у судьи вызвал вопрос, является ли «Эхо» юридическим лицом и какая у него организационно-правовая форма» — отметил пресс-секретарь суда Ираклий Сохадзе.