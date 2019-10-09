Сенатор Клишас предложил блокировать пользователей мессенджеров

Госдуму внесли проект закона о блокировке пользователей e-mail-сервисов и мессенджеров, распространяющих запрещенную в России информацию. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрея Клишаса, являющегося одним из авторов документа. Соавторами законопроекта являются также сенаторы Александр Башкин, Людмила Бокова и Александр Карлин.

«В целях распространения на электронные почтовые сервисы обязанностей, возлагаемых действующей нормой закона на мессенджеры, новая редакция устанавливает общее для них понятие – организатор сервиса обмена сообщениями», – заявил Клишас.

Одновременно с этим документом вносятся изменения в КоАП России, предусматривающие административную ответственность организаторов сервисов. Также законопроектом корректируются положения закона, касающиеся ограничения переписки.

«На практике целесообразно полностью блокировать пользователя, а не отдельные отправляемые им сообщения», – отметил Клишас. Он не пояснил, как на практике будут реализовываться положения законопроекта.