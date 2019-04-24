Сенатор Пушков назвал дело Вышинского тестом для Зеленского

Отношение избранного президента Украины Владимира Зеленского к делу арестованного журналиста Кирилла Вышинского должно стать для него тестом, заявил сенатор Алексей Пушков на расширенном заседании временной комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ:

Я считаю, что отношение к делу Кирилла Вышинского и отношение к журналистам в целом будет (...) очень важным тестом для Зеленского.

Сенатор также отметил, что по отношению Зеленского к делу журналиста в Москве будут судить о его готовности к диалогу с Россией.

Российские журналисты написали побеждающему на выборах президента Украины Владимиру Зеленскому письмо с призывом о содействии в освобождении руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

В письме, которое публикуется на сайте РИА Новости, напоминается, что Вышинский находится под арестом с 15 мая прошлого года и «все это время его безосновательно обвиняют в госизмене только за то, что он честно делал свою работу, выполняя свой журналистский долг»: