Сенатор Пушков назвал дело Вышинского тестом для Зеленского

Отношение избранного президента Украины Владимира Зеленского к делу арестованного журналиста Кирилла Вышинского должно стать для него тестом, заявил сенатор Алексей Пушков на расширенном заседании временной комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ:
Я считаю, что отношение к делу Кирилла Вышинского и отношение к журналистам в целом будет (...) очень важным тестом для Зеленского.
Сенатор также отметил, что по отношению Зеленского к делу журналиста в Москве будут судить о его готовности к диалогу с Россией.
Российские журналисты написали побеждающему на выборах президента Украины Владимиру Зеленскому письмо с призывом о содействии в освобождении руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
В письме, которое публикуется на сайте РИА Новости, напоминается, что Вышинский находится под арестом с 15 мая прошлого года и «все это время его безосновательно обвиняют в госизмене только за то, что он честно делал свою работу, выполняя свой журналистский долг»:
Вы говорили, что СМИ должны быть максимально свободными. А то, что происходит с Кириллом, — нарушение общеевропейских норм и прав человека и журналиста. Призываем вас обратить внимание на ситуацию с Кириллом и сделать все, что в ваших силах, для того, чтобы он оказался на свободе как можно скорее.
Источник: RNS