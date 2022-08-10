Сенатор Рукавишникова попросила Роскомнадзор проверить законность использования VPN в России

Сенатор Ирина Рукавишникова направила запрос в Роскомнадзор с просьбой проверить, соответствует ли российскому законодательству использование в России VPN-сервисов. По ее словам, «объективное расследование» может стать основой для корректировки закона. Она утверждает, что это повысит «надежность защиты конституционных прав» россиян.

В своем обращении к Роскомнадзору сенатор пишет, что, «по оценкам экспертов», VPN-сервисы «не защищены от вирусов и иных киберугроз». С ее слов, они также якобы могут использоваться для сбора персональных данных и их незаконного распространения.

«Объективное исследование Роскомнадзором и, возможно, другими компетентными органами Российской Федерации рисков, связанных с применением VPN-сервисов, может стать основой для корректировки российского законодательства с целью повышения надежности защиты конституционных прав граждан и юридических лиц в России»,— утверждает сенатор.

К марту в России заблокировали около 20 популярных сервисов VPN. В июне Роскомнадзор начал блокировать еще несколько, в числе которых — Proton VPN, NordVPN, Lantern, Outline VPN.