Записки журналиста: «Сенсация, ядерная бомба и ужасающее зло»

Продолжаю рассказ о журналистских буднях. Пока рассказываю о наших посетителях. И о том, что нужно поменьше смотреть всякие фильмы и сериалы и оттуда судить о работе журналистов…

Было это не так уж и давно. Года четыре назад. В редакцию пришел мужчина. Темные очки. Немного суетливые движения. И уверенный, напористый голос. Знаете, из тех людей, которые даже анекдот рассказывают так, будто хотят убедить вас в реальности происходящего. Мужчина по-хозяйски сел рядом с моим столом и доверительно наклонился ко мне.

— Вам нужно провести журналистское расследование!

— Вот прям сейчас? — испугался я. Время просто было обеденное, и жрать хотелось ужасно.

— Я вам сейчас сообщу сенсацию. Такую, которая порвет все медиапространство. Это будет бомба. Мужик немного подумал и добавил:

— Ядерная!

Мой сосед по кабинету как раз навел себе чай и после этих слов даже перестал звенеть ложечкой по чашке. Замер и я. Начало интриговало.

Посмотрев из-под темных очков на соседа, мужчина уголком рта спросил:

— Ему можно доверять?

Женька, который в это время сделал первый глоток, поперхнулся.

— Можно, — авторитетно заверил я. — Ему я верю как себе. Надежный товарищ. И в плане молчания — кремень! Если молотком по нему не стучать.

— Хорошо, — успокоился посетитель и опять заговорщически склонился. — За свою сенсацию я не требую ничего. Мне главное, чтобы справедливость была. Я видел в фильмах, что журналисты платят за информацию. Но я не из-за денег, а из-за того, чтобы предотвратить ужасающее зло. Вселенского масштаба!

— Ну, мы за информацию не платим, — пытался объяснить посетителю я. Но тот взмахом руки пресек мои робкие попытки что-либо сказать.

— Не надо. Я все видел в фильмах! Я — свой! Мне можете говорить как есть!

Вот чесслово, работа журналистом делает из нас настоящих актеров. Поняв, что разубеждать в чем-то бесполезно, я так же заговорщически ответил:

— Ясно. Понял. Но сейчас у нас денег нет.

Мужчина понятливо подмигнул и говорит:

— Не надо! Я вам и так скажу сенсацию. Бесплатно.

Мы все превратились в слух. А мужчина с трагической паузой выдал:

— В наших кафе и суши-барах соевый соус… разводят водой!!!

Скажи он, что там жрут младенцев, я и то меньше охренел бы! Сосед, бедолага, на свою беду опять начал чай пить, и, услышав сенсацию, выплеснул весь чай на монитор и клавиатуру. А посетитель не унимался. Он нам рассказывал, что существует целая мафиозная структура. Практически масонский заговор.

— Я знаю место, где они разводят соус водой и развозят это по точкам общепита, — горячо шептал он мне. — Вы там несколько дней посидите в засаде и сами все увидите. Я их выслеживал несколько дней, но у меня нет такой аппаратуры как у вас, мне сложнее.

— А какая у нас аппаратура? — осторожно спросил я его.

— Ну всякие объективы, которые приближают, и подслушивающая аппаратура. Тепловизоры всякие. Я в кино видел.

Я опять понятливо кивнул. Говорить, что у меня из всей аппаратуры дешевый кэнон, купленный несколько лет назад, я постеснялся. Я уже представлялся самому себе если и не Рэмбо, то минимум Чаком Нориссом. А он все говорил и говорил. Про то что видел в фильмах, и про то, что мы должны сделать. А я опять представлял себя сидящим в засаде с тепловизором и подслушивающей аппаратурой. С лицом, измазанным черноземом. А за спиной у меня был мой верный АКМ и меч джедая.

Слушали мы его час. А потом вежливо проводили. За этот час мы уже сами стали думать, что это действительно сенсация. Для очистки совести я пошел к редактору и рассказал о посетителе, предоставив все решать начальству. А услышав от него фразу «ты *** (с ума сошел)?», понял, что убедить его не смог. Наверное, он мало фильмов смотрел и потому не знал, как настоящие журналисты работают и в чем настоящая сенсация заключается. Так что извините, друзья, в том, что мы жрем разбавленный водой соевый соус, не моя вина. Я сделал все что мог...