Сентябрьский номер ЖУРНАЛИСТА уже на сайте

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Главная тема августовского номера — нишевые СМИ.

В только что опубликованный на английском языке сборник «Журналистика, которая освещает мир» вошли три с лишним десятка текстов победителей и финалистов новой международной премии Фетисова из разных стран. Значительная их часть увидела свет не на страницах крупнейших газет и журналов, а в совсем новых «нишевых» СМИ. Составитель и редактор книги, многолетний генеральный секретарь МФЖ и почетный президент Международной сети этической журналистики Айдан Уайт в предисловии обозначил основные тенденции современного медиаразвития, в котором наряду с приверженностью традиционным ценностям профессии возникают новые факторы, в том числе работа с большими объемами информации, требующая специальной подготовки, а также рост числа специализированных и не зависящих от глобальных гигантов изданий и компаний.

В определенном смысле происходящее — реинкарнация мечты энтузиастов времен начала экспансии интернета, которые предвещали наступление «рая свободы слова», когда каждый сможет иметь СМИ, адресованное лично ему или ей, где будут на равных звучать все голоса, и из медийной сферы исчезнут дискриминация, ненависть и агрессия.

Увы, в интернете ненависти сейчас на порядок больше, чем в традиционной прессе. Но журналистика — и в этом Уайт и его единомышленники правы — находит новые возможности для серьезного разговора с аудиторией, забивается в лабиринты специализаций и бесчисленного множества самостоятельных проектов. Современный читатель безошибочно находит именно ту информацию, которая ему нужна. Пусть это иногда требует времени, как требует времени поход в сверкающий огнями шумный торговый центр. Тот, кто ищет, непременно найдет среди бессмысленного ширпотреба и навязчивой рекламы фейковых товаров тот самый закуток, где будет самое необходимое.

Современные информационные ниши — не роскошь, но насущная необходимость сегодняшнего медийного потребления и существования. Не случайно «звездные» персоны все чаще уходят в ниши или открывают собственные каналы, не случайно в обзорах новостей все чаще упоминаются публикации из новых медиа. Многие молодые видят свое будущее — и будущую славу — как раз в таких проектах, адресованных не безликой массе, а конкретному читателю. Переместится ли журналистика как служение и как искусство точного слова окончательно в нишевые СМИ, оставив мейнстриму пропаганду, светские сплетни и развлечения? Хочется верить, что нет. Одно ясно: эта «мелочь пузатая», продолжающая впечатляющее шествие по мировому медийному ландшафту, открывает для журналистики новые возможности.