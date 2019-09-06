Сентябрьский номер ЖУРНАЛИСТА уже на сайте

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Тема сентябрьского номера — журналистское образование. Нужно ли идти в университет, чтобы стать хорошим журналистом? Может ли фундаментальное образование догнать изменяющийся мир технологий? Как и где «подтянуть» навыки, которые требует профессия? В главном тематическом блоке — мнения практикующих журналистов, преподавателей, студентов и работодателей.

СЕНТЯБРЬСКИЕ ТЕЗИСЫ. Каким должно быть идеальное образование для журналистов, рассуждает главный редактор Russia Beyond, преподаватель МГУ Всеволод Пуля. 10 неожиданных соображений.

КРИЗИС ЖАНРА. Ждать, когда выпускники журфака постучатся в двери редакции, или заранее готовить кадры «под себя»? Результаты полевых экспериментов от генерального директора издательского дома «Алтапресс» Юрия Пургина.

СТАТЬ ГУБКОЙ. Список навыков и умений продвинутого журналиста. Составляем траекторию самостоятельного обучения.

ЕСТЬ ЛИ ШАНС У «НЕВМЕНЯЕМЫХ». Нужна ли журналисту «вышка» — что говорят читатели и сами журналисты. Определяемся с позицией.

«ПРОКЛЯТИЕ ЖУРФАКА»: ПРАВДА ИЛИ ВЫМЫСЕЛ. Несколько слов о журналистском образовании от деканов факультетов журналистики ведущих вузов страны Бориса Лозовского, Ярослава Скворцова и Елены Вартановой. Мнения тех, кто принимает решения.

«ЖУРНАЛИСТИКА СТАЛА ВСЕГО ЛИШЬ ОДНИМ ИЗ ВИДОВ КОПИРАЙТИНГА». Чему учат на курсе профпереподготовки «Современный копирайтинг» в МГУ — в интервью с профессором факультета журналистики Александром Назайкиным. Тема для дискуссии.

ПОНЕДЕЛЬНИКИ ВСЕ-ТАКИ ОТМЕНИЛИ. Как в редакции «ФедералПресс» избавились от хаоса и добились полной прозрачности в работе большой команды, рассказывает исполнительный директор Олег Орлов. О трудных поисках идеального софта.

КАК МОЙ ДЕД ВЗОРВАЛ ИНТЕРНЕТ. Можно ли сделать из газеты, славящейся возрастными маститыми журналистами, длинными текстами и практически мертвыми соцсетями, востребованный медиапродукт — в материале главного редактора «Курской правды» Натальи Лымарь. Смотрим в светлое будущее.

ОСТАВАТЬСЯ НА СТОРОНЕ ДОБРА. Интервью с лауреатом Нобелевской премии по литературе Светланой Алексиевич. О журналистике, работе писателя, кино и жизни, которая интересна.

ПОРТРЕТ АРОМАТА И ГОЛОС ПЛАТЬЯ. Что такое лайфстайл-журналистика и как она может повлиять на жизнь читателя — в интервью с доцентом факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова Светланой Сидоровой. Овладеваем искусством замедляться.

КРОМЕ ЭТОГО — хроника беззакония августа-2019, мастер-класс по переделке информационно-развлекательного портала, лайфхаки, как сэкономить на печати журнала, азы фельетона от Леонида Флорентьева, суровый, но справедливый разбор газетной инфографики от Сергея Мешавкина и многое другое!