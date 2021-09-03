Сентябрьский номер ЖУРНАЛИСТА уже на сайте

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Главная тема сентябрьского номера — искусственный интеллект в журналистике.

Как известно, три закона роботехники, сформулированные Айзеком Азимовым, гласят:

1. Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред.

2. Робот должен повиноваться всем приказам, которые дает человек, кроме тех случаев, когда эти приказы противоречат Первому Закону.

3. Робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в которой это не противоречит Первому или Второму Законам.

Почему мы вспомнили мэтра научной фантастики? Потому, что главная тема сентябрьского номера ЖУРНАЛИСТА — роль и место искусственного интеллекта и прочих высокотехнологичных диковин в нашей профессии. Фантастика фантастикой, а вот в реальной жизни, в повседневной практике ИИ — наш союзник или соперник? Спасут роботы журналистику или погубят ее?

Разумеется, ни одна технология не станет тем флаконом великолепия, который можно будет «вылить» на ваше издание, чтобы оно стало востребованным, прибыльным и интересным. Но облегчить труд изнуренного редакционной рутиной журналиста они, конечно, могут.

• Сегодня обученные нейросети (именно так правильнее называть ИИ) спокойно пишут новости, помогают журналистам и контрибуторам СМИ выбирать темы и даже иллюстрации, напоминает Илья Стечкин, эксперт Центра изучения интернета и общества при Российской экономической школе, преподаватель кафедры социологии журналистики факультета журналистики МГУ.

Его тезка Илья Стахеев, эксперт и преподаватель Центра научной коммуникации Университета ИТМО, со своей стороны, считает: «Главный гаджет, он же главный рабочий инструмент, для приличного медийщика — его голова на плечах, главный софт — это образованность, живое воображение и критическое мышление. Остальное можно нагуглить».

Василиса Бейненсон, доцент кафедры журналистики института филологии и журналистики Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского, перечисляет сервисы и инструменты, облегчающие работу редакции.

Обо всем этом вы узнаете из материала «Напиши за меня, если сможешь».

• Внимание! Семь смертных грехов в общении с алгоритмами! Заинтригованы? Читайте статью Екатерины Павлюченко «Забанен, но не сломлен».

• Искусственный интеллект различает эмоции и фейки лучше любого журналиста. Не согласны с таким утверждением? Можете поспорить с автором заметки Александрой Литвиновой.

• Любая инновация сначала вызывает отторжение. Особенно у опытных, профессиональных, много повидавших редакторов и журналистов. Зачем что-то менять, если и так все работает. О том, почему без новшеств не обойтись, существует ли «волшебная кнопка» и как пройти мучительный путь от отрицания к принятию инноваций, пишет Оксана Силантьева.

• Мы живем в эпоху постжурналитики, утверждает Андрей Мирошниченко. Читайте в номере большое интервью с теоретиком медиа — тем самым, который «похоронил» газеты в своей книге еще в 2010 году.

• Выйдем за пределы главной темы и перейдем к больной. Министерство юстиции РФ продолжает пополнять список СМИ-«иностранных агентов». Особую активность сотрудники министерства развили в июле и августе — за два месяца в этот удивительный реестр было добавлено 23 фигуранта. Подробности — в статье Бориса Тимошенко «Безрадостная перспектива».

• Своим мнением об одиозном законе с ЖУРНАЛИСТОМ поделились депутат Госдумы Александр Хинштейн, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, обозреватель «МК» Ева Меркачева и другие.

• Еще в номере: интервью с генеральным директором Президентского фонда культурных инициатив Романом Кармановым; рассказ о том, как работает краудфандинг в журналистике; советы юриста — что можно и чего нельзя делать журналистам во время выборов и многое другое.

Разумеется, все наши постоянные рубрики на месте. Вызываем дух знаменитого некогда советского писателя и фельетониста Леонида Ленча. Фотограф Сергей Киврин рассказывает о том, почему во время недавней Олимпиады в Токио он потерял 12 килограммов, а его коллега Юрий Феклистов делится воспоминаниями о встречах с принцессой Дианой в июне 1995-го в Москве.