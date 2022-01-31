Сергей Азатян продал свою долю в Independent Media

Управляющий партнер инвестиционной компании Inventure Partners Сергей Азатян продал свою долю в издательском доме Independent Media, сообщает РБК со ссылкой на два источника, связанных с медиахолдингом.

Покупателями выступили другие совладельцы ИД. Сделка состоялась еще в прошлом году, однако ее сумма неизвестна. Сам Азатян отказался комментировать информацию о предполагаемой сделке. Помимо него долями в ИД владеют основательница «Русмоды» Оксана Лаврентьева, член совета директоров Ivi Марина Жигалова-Озкан и бывший вице-президент «Газпромбанка» Анатолий Милюков.

Группа голландских инвесторов во главе с Дерком Сауэром основала издательский дом еще в 1992 году. Сауэр в 2005 году продал Independent Media за 142 миллиона евро финской медиагруппе Sanoma. В конце 2015 года Sanoma объявила, что продает основную часть бизнеса, которая была связана с американской Hearst Corp., консорциуму инвесторов во главе с Inventure Partners. Сделка на 30 миллионов евро была закрыта в марте 2016 года.