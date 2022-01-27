Сергей Лавров попросил фотокорреспондента не щелкать и снимать телефоном

Глава МИД РФ Сергей Лавров во время своего выступления на заседании в Госдуме сделал замечание фотокорреспонденту, который его снимал.

Министр попросил его использовать телефон, а не фотоаппарат. «Можно не щелкать, пожалуйста? Спасибо большое. Лучше телефоном, он беззвучный», — сказал он и продолжил выступление. В это время фотограф ушел.

Инцидент произошел, когда Лавров обращался к депутатам, рассказывая о том, что МИД уделяет повышенное внимание вопросу поддержи и продвижения русского языка за рубежом.