В Херсоне неизвестные избили журналиста местного интернет-издания

Журналист херсонского интернет-издания «Мост» Сергей Никитенко заявил, что его избили двое неизвестных, и связал инцидент со своей профессиональной деятельностью.

«Нападавшие — двое бородачей, поджидали возле стоянки. После избиения сели в машину с транзитными номерами. Вся информация у полиции. Избивали молча. Связываю исключительно с моей профессиональной деятельностью», — написал Никитенко на странице в Facebook.

Это уже не первый случай на Украине нападения на журналиста. В 2014 году на юго-востоке Украины погибли фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» Андрей Стенин, сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин, оператор Первого канала Анатолий Клян, сообщают РИА новости.