Сергей Паранько уходит из «Ведомостей»

Digital-директор «Ведомостей» Сергей Паранько ушёл из издания. Об этом он сообщил в Facebook.

Ранее Паранько развивал медийную экосистему «ВКонтакте». В июне 2018 года он сменил Елену Кирюшину, которая перешла в «Амедиа ТВ», на должности digital-директора «Ведомостей».

В марте Демьян Кудрявцев и его партнеры — Владимир Воронов и Мартин Помпадур — договорились о продаже «Ведомостей» компании «БНМ». Новые владельцы заявляли, что у них нет планов по изменению редакционной политики и они «разделяют ценности» издания. Однако контракт главного редактора Ильи Булавинова заканчивается в апреле и он предупредил редакцию, что не планирует оставаться на должности после его истечения.

Исполняющим обязанности главного редактора «Ведомостей» с 24 марта стал Андрей Шмаров. Редакционным директором назначен Юрий Кацман. С выбором новых собственников не согласились действующие сотрудники газеты, называя Шмарова и Кацмана «людьми, чуждыми журналистским принципам и корпоративной культуре издания».