Сергей Шнуров стал генеральным продюсером RTVI

Сергей Шнуров стал генеральным продюсером международного русскоязычного телеканала RTVI.

Сергей Шнуров:

На протяжении всей жизни я работаю с собирательным образом русского человека, тема нашего особенного мировоззрения была всегда в центре моего внимания. В своем творчестве я стремился сохранить связь между носителями нашей культуры и языка. Присоединившись к команде RTVI, я планирую развивать площадку для обсуждения всех самых острых и актуальных вопросов международной повестки, напрямую влияющих на общественно-политическую и социальную жизнь соотечественников по всему миру.

В качестве генерального продюсера Сергей Шнуров будет формировать общую креативную стратегию развития канала, определять сетку вещания, а также участвовать в создании концепций новых программ. Также он займется обновлением позиционирования RTVI и продвижением бренда канала.

За информационную и общественно-политическую повестку продолжает отвечать Станислав Кучер. Ранее он отвечал за редакцию RTVI в Нью-Йорке, а недавно стал руководителем Дирекции информационных и общественно-политических программ, создав таким образом объединенную редакцию.