Моральный выбор журналистов — тема для фильмов и сериалов

«Пресса» рассказывает о работе The Herald и The Post. Оба издания не имеют реальных прототипов в жизни, но эксперты британских медиа предполагают, что за кинообразами скрываются известные издания: таблоид «The Sun» и «The Guardian», которое придерживается стандартов качественной журналистики. На протяжении шести серий первого сезона звучит вопрос о том, кто такой настоящий журналист и что такое настоящая журналистика.

Центральными героями фильма является главный редактор The Post Дункан Аллен и редактор отдела новостей в The Herald Холли Эвас. В фильме о Дункане говорят как о принципиальном журналисте в прошедшем времени, да и сам он того же мнения о себе, несмотря на то, что многого добился и стал главным редактором «The Post». В разговоре с главным редактором The Herald Аминой Чодури Дункан признается:

— У меня были принципы.

— Серьезно? Сложно представить тебя журналистом.

— Я и есть журналист.

— Да ну? А я не заметила.

Именно Дункан настаивает на том, чтобы начинающий журналист Эд сообщил причину суицида известного футболиста его родителям для того, чтобы посмотреть на их реакцию и потом написать о том, что они не знали, что их сын гей.

— Извините, а это наша работа сказать им об их сыне? — растерянно спрашивает Эд.

— Наша работа сообщать новости, поэтому это в нашей компетенции. Сделай это и все. Вперед! — требует Дункан.

Так начинающий репортер Эд постигает «основы» профессии.

Журналисты The Herald стоят на других позициях. Джеймс Эдварс, журналист-расследователь, разговаривая со своим источником, который не может себя раскрыть и просит поверить на слово, объясняет ему:

«Слушайте, я один из оставшихся в газете следственных репортеров. Я обязан писать содержательные статьи с доказательствами. Достаньте доказательства, и мы снова встретимся».

В фильме на конкретных историях показано, как The Heral тщательно изучает факты и публикует только взвешенную информацию, а The Post не брезгает ничем ради сенсации и трафика. Зачастую и те и другие журналисты работают с одинаковыми информационными поводами, но очень разнятся методы, какими они пользуются. Так, в руки журналистов попадают юношеские фотографии женщины — министра труда и пенсионного обеспечения, на которых она употребляет наркотики. Дункан хочет опубликовать фотографии на первой полосе своей газеты и готов отказаться от этой идеи только в том случае, если министр сфотографируется с героиней скандального сериала в поддержку компании «Осмотри меня». Министр отказывается от предложения Дункана и принимает трудное для себя решение об отставке: «Я стараюсь принести пользу стране. Но не смогу, если этому помещают старые фото». The Herald не публикует эти фотографии у себя в газете и по просьбе министра удаляет ссылки на них.

История с публикаций фотографий, порочащих честь высокопоставленного чиновника, ставит нас перед ответом на вопрос: нужна ли обществу давняя история, унижающая достоинство уважаемого человека? Как ей распорядиться? Воспользоваться, чтобы показать свою «четвертую власть»? Или проигнорировать, учитывая нынешние заслуги человека? The Post и The Herald находят свои ответы на этот трудный вопрос.

Первый сезон сериала «Пресса» — это шесть серий, каждая из которых дает возможность видеть, какими разными дорогами журналисты таблоида и качественной газеты идут к правде.