Моральный выбор журналистов — тема для фильмов и сериалов

Первый сезон мини-сериала «Пресса» британских кинематографистов воссоздает редакционные будни качественных и массовых СМИ, которые могут быть знакомы и российским журналистам
Журналистика — это всегда моральный выбор. Об этом трудном выборе рассказывает сериал производства британского телеканала BBC One «Пресса». В основе сюжета — события личной и профессиональной жизни, сопряженной с представлениями журналистов о добре и зле.
Надо сказать, что западные кинематографисты часто обращаются к теме журнализма и журналистики: «В центре внимания», «Пятая власть», «Секретное досье», «Опасные секреты». Создатель фильма «Пресса» Майк Бартлетт так объяснил свой интерес к рассмотрению роли журналистики в жизни общества: «От разоблачения политической коррупции до раздувания скандала со знаменитостями — редактора и журналисты имеют огромное влияние на нас».
К сожалению, наше отечественное кино стоит несколько в стороне от журналистики. Правда, фильмы про российских журналистов все-таки появляются: «Последняя статья журналиста» 2016 года. Фильм рассказывает о событиях СССР конца 80-х годов. Героем является начинающий корреспондент «Псковской правды» Олег Верховцев, который пишет репортаж из камеры смертников, куда вход запрещен. Журналист просит своих высокопоставленных друзей сфабриковать ложное обвинение для того, чтобы отправить его за решетку, а после написания материала из камеры вытащить. Но жизнь вносит свои коррективы: из тюрьмы Верховцев выходит только через 15 лет, и в его невиновность не верят даже близкие люди.
Человек возвращается в другую страну и с трудом осваивается в ней, пытаясь защитить свое доброе имя. В основе фильма лежит случай исключительный, по которому вряд ли можно судить о журналистике как профессии в целом.
Российско-шведский документальный фильм режиссера Марины Голдовской «Горький вкус свободы» (2011), рассказывающий о драматической судьбе известной российской журналистки Анны Политковской, тоже не дает целостного представления о журналистике как профессии. Это, скорее всего, киноочерк о мужественной и честной журналистке. В фильме показана история жизни Политковской с раннего детства и до самой гибели в 2006 году. Ни убийства, ни его расследования в фильме нет.
Несколько лет назад по федеральному телевидению был показан сериал «Спящие» (режиссер Юрий Быков). В одной из героинь угадывалась Анна Политковская, про которую в фильме говорилось в презрительном тоне. Она показана в образе сумасшедшей и продажной женщины. Вообще все журналисты в фильме выведены продажными и оторванными от жизни. Фильм вызвал большой общественный резонанс и бурю возмущения, потому что получился саркастичным и злым. Он был направлен на обличение либеральной идеи, поэтому вряд ли может претендовать на беспристрастное и умное кино.
Других российских фильмов про журналистику я как-то не припомню.
Вместе с тем в отечественной практике СМИ достаточно сюжетов, проливающих свет на будни российских журналистов: разгон НТВ в 2001 году, отстранение от федерального канала Леонида Парфенова, закрытие региональной телекомпании «ТВ-2». Из недавних сюжетов можно назвать увольнение журналистов отдела политики «Коммерсанта», историю военного обозревателя «Известий», который был уволен после статьи-комментария к интервью с Сергеем Шойгу.
За каждой из этих историй стоит моральный выбор журналистов, который всегда сопряжен с профессиональной и личной рефлексией. Чем не тема для художественных фильмов и мини-сериалов? Поэтому не думаю, что здесь стоит упрекать российский кинематограф в отсутствии интереса к СМИ. Дело в то, что снимать кино про журналистов в России — это занятие неблагодарное по многим причинам, одной из которых является огромная самоцензура, которая стала для многих журналистов частью их личности.
Поэтому сериал «Пресса» британских кинематографистов позволит российским журналистам посмотреть на себя со стороны там, где аналогия возможна. А это всегда очень увлекательно!
«Пресса» рассказывает о работе The Herald и The Post. Оба издания не имеют реальных прототипов в жизни, но эксперты британских медиа предполагают, что за кинообразами скрываются известные издания: таблоид «The Sun» и «The Guardian», которое придерживается стандартов качественной журналистики. На протяжении шести серий первого сезона звучит вопрос о том, кто такой настоящий журналист и что такое настоящая журналистика.
Центральными героями фильма является главный редактор The Post Дункан Аллен и редактор отдела новостей в The Herald Холли Эвас. В фильме о Дункане говорят как о принципиальном журналисте в прошедшем времени, да и сам он того же мнения о себе, несмотря на то, что многого добился и стал главным редактором «The Post». В разговоре с главным редактором The Herald Аминой Чодури Дункан признается:
— У меня были принципы.
— Серьезно? Сложно представить тебя журналистом.
— Я и есть журналист.
— Да ну? А я не заметила.
Именно Дункан настаивает на том, чтобы начинающий журналист Эд сообщил причину суицида известного футболиста его родителям для того, чтобы посмотреть на их реакцию и потом написать о том, что они не знали, что их сын гей.
— Извините, а это наша работа сказать им об их сыне? — растерянно спрашивает Эд.
— Наша работа сообщать новости, поэтому это в нашей компетенции. Сделай это и все. Вперед! — требует Дункан.
Так начинающий репортер Эд постигает «основы» профессии.
Журналисты The Herald стоят на других позициях. Джеймс Эдварс, журналист-расследователь, разговаривая со своим источником, который не может себя раскрыть и просит поверить на слово, объясняет ему:
«Слушайте, я один из оставшихся в газете следственных репортеров. Я обязан писать содержательные статьи с доказательствами. Достаньте доказательства, и мы снова встретимся».
В фильме на конкретных историях показано, как The Heral тщательно изучает факты и публикует только взвешенную информацию, а The Post не брезгает ничем ради сенсации и трафика. Зачастую и те и другие журналисты работают с одинаковыми информационными поводами, но очень разнятся методы, какими они пользуются. Так, в руки журналистов попадают юношеские фотографии женщины — министра труда и пенсионного обеспечения, на которых она употребляет наркотики. Дункан хочет опубликовать фотографии на первой полосе своей газеты и готов отказаться от этой идеи только в том случае, если министр сфотографируется с героиней скандального сериала в поддержку компании «Осмотри меня». Министр отказывается от предложения Дункана и принимает трудное для себя решение об отставке: «Я стараюсь принести пользу стране. Но не смогу, если этому помещают старые фото». The Herald не публикует эти фотографии у себя в газете и по просьбе министра удаляет ссылки на них.
История с публикаций фотографий, порочащих честь высокопоставленного чиновника, ставит нас перед ответом на вопрос: нужна ли обществу давняя история, унижающая достоинство уважаемого человека? Как ей распорядиться? Воспользоваться, чтобы показать свою «четвертую власть»? Или проигнорировать, учитывая нынешние заслуги человека? The Post и The Herald находят свои ответы на этот трудный вопрос.
Первый сезон сериала «Пресса» — это шесть серий, каждая из которых дает возможность видеть, какими разными дорогами журналисты таблоида и качественной газеты идут к правде.