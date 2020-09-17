Сервисная журналистика становится популярнее в новых реалиях

Однажды начав искать, вы будете встречать сервисную журналистику повсюду. Подсказки, как сделать маски для лица комфортнее, списки для чтения про институциональный расизм, советы о том, как помочь другу справиться с депрессией. Этот всплеск популярности сервисной журналистики вызван как производителями новостей, так и их потребителями и особенно стал заметен в период пандемии Covid-19. Ведь истории, представляющие собой действенные советы, относительно легко создаются удаленно, и в то время, когда у многих возникают вопросы, именно сервисная журналистика дает на них ответы.

Современная сервисная журналистика помогает людям жить лучше. Пандемия ускорила движение средств массовой информации ко все большему и большему количеству интерпретаций этого принципа. Сегодня потребители жаждут ясности, которую могут предоставить хорошо изложенные инструкции или тщательный обзор продукта. Такой формат особенно хорошо подходит для цифровых медиа, которые позволяют читателям получать свободный доступ к материалам тогда, когда они им нужны. Традиционно сервисные истории существуют отдельно от новостей и во многих отношениях служат отдыхом от них. Но какой смысл в ориентированном на советы контенте, если он игнорирует беспрецедентный контекст, в котором мы все живем? Во всем этом просто нет смысла.

В 2016 году New York Times запустил «Smarter Living» — сборник конкретных советов, опубликованных когда-либо в газете. Сделан он был в виде информационного бюллетеня и онлайн-раздела. «Когда мы начинали ”Smarter Living”, одной из наших больших и долгосрочных целей было изменить поведение редакции и добраться до того момента, когда сотрудники действительно начнут задумываться о том, что означает услуга для их отдела, — говорит Тим ​​Эррера, редактор Smarter Living. — Четыре года спустя каждое подразделение внедрило свою версию обслуживания в основные области своей работы».

Последняя рекламная кампания The Times уделяет заметное внимание расширяющемуся спектру услуг, призванному «помочь читателям адаптироваться к новым требованиям повседневной жизни».

Сайт Vox's Eater at Home был запущен в конце марта. Он отказывается от обычных новостей и аналитических материалов о пищевой промышленности и вместо этого предлагает советы по приготовлению пищи.

В разделе New York Times «Дома» используется аналогичный подход, что и в «Smarter Living»: собираются истории разных тематик, таких как «Еда» и «Искусство». Рубрика была запущена в этом году, чтобы «помочь читателям преуспеть в среде, где работа, школа, семья и отдых объединяются в одном пространстве».