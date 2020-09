Сервисная журналистика становится популярнее в новых реалиях

Кристин Сир Клиссет, заместитель редактора Wirecutter, говорит, что в первые дни пандемии команда перешла к созданию большого количества «реактивных материалов». Это было необычно для сайта, который обычно фокусируется на длинных обзорах продуктов (его приобрел The New York Times в 2016 году.) Задержки в доставке еды и нехватка продуктов в первые дни кризиса, вызванного пандемией, привели к появлению историй вроде «Что делать, если прямо сейчас вы не можете купить лучший термометр». Клиссет говорит, что ее команда внимательно следила за уровнем цен и количеством запасов, чтобы предлагать читателям только лучшие продукты, доступные по разумной цене. Когда первоначальная паника постепенно становилась «новой нормой», по словам Клиссет, стал заметен рост интереса к материалам о работе и тренировках в домашних условиях. Именно в этот период появились такие истории, как «8 дешевых альтернатив дорогому оборудованию для домашнего офиса (и вы, вероятно, уже владеете ими)» и «Как сделать гантели и многое другое для домашних тренировок своими руками».

Life Kit, подкаст NPR, содержащий «инструменты, которые помогут вам собрать все вместе», был впервые показан в конце 2018 года. Управляющий продюсер Меган Кин говорит, что она и ее команда только начали чувствовать себя комфортно в разработанном ими формате, как Covid-19 нанес свой первый удар. Тогда они и поняли, что Life Kit больше не может быть «просто вечнозеленой энциклопедией». С марта команда экспериментирует с форматами, добавляя больше интервью, посвященных новостям. «Новая гибкость расписания, которую потребовала пандемия, также позволила продюсерам отреагировать на растущее движение за социальную справедливость после убийства Джорджа Флойда и включить такие своевременные истории, как «Мать афроамериканка устраивает в очередной раз разговор со своими тремя сыновьями...»

Кин часто вспоминает о том, что одна из ее коллег, Тоня Мосли, соведущая NPR’s Here and Now и ведущая KQED's Truth Be Told, однажды сказала ей: «Если ты пытаешься угодить всем, то ты не угождаешь никому». Однако сама Кин думает следующее: «Я хочу, чтобы Life Kit был для всех, чтобы они могли открыть нашу ленту подкастов и найти то, что обращается именно к ним».

Не все истории обязаны быть привлекательными для широкой аудитории — в этом преимущество цифровых СМИ. Это стимулирует индивидуальный подход к журналистике. Хотя некоторые из читателей будут поклонниками определенных шоу или разделов, многие неизменно придут именно к чтению материалов по поисковым запросов. Несмотря на то, что события последних месяцев отвлекли наше внимание от сезонных якорей, таких как, например, возвращение в школу, они также дали новостным агентствам много новых тем.