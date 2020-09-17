Сервисная журналистика становится популярнее в новых реалиях

Сервисные истории ранее существовали отдельно от новостей и в качестве передышки от них. Но во времена пандемии все поменялось
Однажды начав искать, вы будете встречать сервисную журналистику повсюду. Подсказки, как сделать маски для лица комфортнее, списки для чтения про институциональный расизм, советы о том, как помочь другу справиться с депрессией. Этот всплеск популярности сервисной журналистики вызван как производителями новостей, так и их потребителями и особенно стал заметен в период пандемии Covid-19. Ведь истории, представляющие собой действенные советы, относительно легко создаются удаленно, и в то время, когда у многих возникают вопросы, именно сервисная журналистика дает на них ответы.
Современная сервисная журналистика помогает людям жить лучше. Пандемия ускорила движение средств массовой информации ко все большему и большему количеству интерпретаций этого принципа. Сегодня потребители жаждут ясности, которую могут предоставить хорошо изложенные инструкции или тщательный обзор продукта. Такой формат особенно хорошо подходит для цифровых медиа, которые позволяют читателям получать свободный доступ к материалам тогда, когда они им нужны. Традиционно сервисные истории существуют отдельно от новостей и во многих отношениях служат отдыхом от них. Но какой смысл в ориентированном на советы контенте, если он игнорирует беспрецедентный контекст, в котором мы все живем? Во всем этом просто нет смысла.
В 2016 году New York Times запустил «Smarter Living» — сборник конкретных советов, опубликованных когда-либо в газете. Сделан он был в виде информационного бюллетеня и онлайн-раздела. «Когда мы начинали ”Smarter Living”, одной из наших больших и долгосрочных целей было изменить поведение редакции и добраться до того момента, когда сотрудники действительно начнут задумываться о том, что означает услуга для их отдела, — говорит Тим Эррера, редактор Smarter Living. — Четыре года спустя каждое подразделение внедрило свою версию обслуживания в основные области своей работы».
Последняя рекламная кампания The Times уделяет заметное внимание расширяющемуся спектру услуг, призванному «помочь читателям адаптироваться к новым требованиям повседневной жизни».
Сайт Vox's Eater at Home был запущен в конце марта. Он отказывается от обычных новостей и аналитических материалов о пищевой промышленности и вместо этого предлагает советы по приготовлению пищи.
В разделе New York Times «Дома» используется аналогичный подход, что и в «Smarter Living»: собираются истории разных тематик, таких как «Еда» и «Искусство». Рубрика была запущена в этом году, чтобы «помочь читателям преуспеть в среде, где работа, школа, семья и отдых объединяются в одном пространстве».
Кристин Сир Клиссет, заместитель редактора Wirecutter, говорит, что в первые дни пандемии команда перешла к созданию большого количества «реактивных материалов». Это было необычно для сайта, который обычно фокусируется на длинных обзорах продуктов (его приобрел The New York Times в 2016 году.) Задержки в доставке еды и нехватка продуктов в первые дни кризиса, вызванного пандемией, привели к появлению историй вроде «Что делать, если прямо сейчас вы не можете купить лучший термометр». Клиссет говорит, что ее команда внимательно следила за уровнем цен и количеством запасов, чтобы предлагать читателям только лучшие продукты, доступные по разумной цене. Когда первоначальная паника постепенно становилась «новой нормой», по словам Клиссет, стал заметен рост интереса к материалам о работе и тренировках в домашних условиях. Именно в этот период появились такие истории, как «8 дешевых альтернатив дорогому оборудованию для домашнего офиса (и вы, вероятно, уже владеете ими)» и «Как сделать гантели и многое другое для домашних тренировок своими руками».
Life Kit, подкаст NPR, содержащий «инструменты, которые помогут вам собрать все вместе», был впервые показан в конце 2018 года. Управляющий продюсер Меган Кин говорит, что она и ее команда только начали чувствовать себя комфортно в разработанном ими формате, как Covid-19 нанес свой первый удар. Тогда они и поняли, что Life Kit больше не может быть «просто вечнозеленой энциклопедией». С марта команда экспериментирует с форматами, добавляя больше интервью, посвященных новостям. «Новая гибкость расписания, которую потребовала пандемия, также позволила продюсерам отреагировать на растущее движение за социальную справедливость после убийства Джорджа Флойда и включить такие своевременные истории, как «Мать афроамериканка устраивает в очередной раз разговор со своими тремя сыновьями...»
Кин часто вспоминает о том, что одна из ее коллег, Тоня Мосли, соведущая NPR’s Here and Now и ведущая KQED's Truth Be Told, однажды сказала ей: «Если ты пытаешься угодить всем, то ты не угождаешь никому». Однако сама Кин думает следующее: «Я хочу, чтобы Life Kit был для всех, чтобы они могли открыть нашу ленту подкастов и найти то, что обращается именно к ним».
Не все истории обязаны быть привлекательными для широкой аудитории — в этом преимущество цифровых СМИ. Это стимулирует индивидуальный подход к журналистике. Хотя некоторые из читателей будут поклонниками определенных шоу или разделов, многие неизменно придут именно к чтению материалов по поисковым запросов. Несмотря на то, что события последних месяцев отвлекли наше внимание от сезонных якорей, таких как, например, возвращение в школу, они также дали новостным агентствам много новых тем.