Подборка полезных сервисов для фотографов

ЖУРНАЛИСТ собрал полезные сервисы для фотографов, которые помогут в работе и улучшат материал.

Для вдохновения:

1. Iconic Photos ー сайт, где опубликованы истории появления знаменитых снимков; удобное разделение архива по временным промежуткам.

2. Phase ー журнал с проектами фотографов из разных стран; работы размещены по альбомам в зависимости от техники и тематики.

3. Inspiration Grid ー коллекция качественных снимков, которые разделены по категориям; присутствует множество полезных материалов для дизайна.



Для поиска нужных фото:

1. Unsplash ーфотосток с качественными изображениями, которые вы можете скачивать, изменять, распространять и использовать бесплатно.

2. Pinterest ー визуальный инструмент для поиска идей, в котором изображения можно «приколоть» к коллекциям, которые называются «досками».

3. Stockvault ー сообщество, где фотографы и художники могут делиться своими работами и произведениями искусства; есть большая коллекция бесплатных текстур.

Для обработки и редактирования фото:

1. Pixlr X ーсервис для обработки фотографий в браузере, который позволяет добавлять готовый фильтр, отретушировать или размыть снимок.

2. Photopea ー бесплатный аналог Photoshop в браузере на русском языке, где можно редактировать фотографии, накладывать эффекты и убирать задний фон.

3. Pablo by Buffer — сайт для создания иллюстраций в социальных сетях с множеством шаблонов и фильтров, возможностью добавлять текст и маленькие надписи на фото.

Мобильные приложения:

1. Snapseed — приложение, которое позволит кадрировать или повернуть снимок, поработать с настройками изображения или заменить определенные элементы.

2. VSCO — приложение с большим выбором готовых фильтров для обработки фото, с такими инструментами, как контраст, зернистость и насыщенность.

3. Sumopaint — простейший графический онлайн-редактор со всеми необходимыми инструментами для обработки фотографий и рисования.

Иллюстрация на обложке: shutterstock.com