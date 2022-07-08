Профессия
Дизайн

Подборка полезных сервисов для фотографов

ЖУРНАЛИСТ собрал полезные сервисы для фотографов, которые помогут в работе и улучшат материал.

 

Для вдохновения:

1.   Iconic Photos ー сайт, где опубликованы истории появления знаменитых снимков; удобное разделение архива по временным промежуткам.

2.   Phase ー журнал с проектами фотографов из разных стран; работы размещены по альбомам в зависимости от техники и тематики. 

3.   Inspiration Grid ー коллекция качественных снимков, которые разделены по категориям; присутствует множество полезных материалов для дизайна.
 

Для поиска нужных фото:

1.   Unsplash ーфотосток с качественными изображениями, которые вы можете скачивать, изменять, распространять и использовать бесплатно.

2.   Pinterest ー визуальный инструмент для поиска идей, в котором изображения можно «приколоть» к коллекциям, которые называются «досками».

3.  Stockvault ー сообщество, где фотографы и художники могут делиться своими работами и произведениями искусства; есть большая коллекция бесплатных текстур.

 

Для обработки и редактирования фото:

1.   Pixlr X ーсервис для обработки фотографий в браузере, который позволяет добавлять готовый фильтр, отретушировать или размыть снимок.

2.   Photopea ー бесплатный аналог Photoshop в браузере на русском языке, где можно редактировать фотографии, накладывать эффекты и убирать задний фон.

3.  Pablo by Buffer — сайт для создания иллюстраций в социальных сетях с множеством шаблонов и фильтров, возможностью добавлять текст и маленькие надписи на фото.

 

Мобильные приложения:

1.   Snapseed — приложение, которое позволит кадрировать или повернуть снимок, поработать с настройками изображения или заменить определенные элементы.

2.   VSCO — приложение с большим выбором готовых фильтров для обработки фото, с такими инструментами, как контраст, зернистость и насыщенность.

3.  Sumopaint — простейший графический онлайн-редактор со всеми необходимыми инструментами для обработки фотографий и рисования.

Иллюстрация на обложке: shutterstock.com 
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08 июля 2022

Июл 8, 2022

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Профессия, Дизайн

Подборка полезных сервисов для фотографов

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