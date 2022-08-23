Сервис аудиокниг Storytel перестанет работать в России с октября

Шведский сервис аудио- и электронных книг Storytel окончательно покидает российский рынок. Русскоязычное приложение перестанет работать с 1 октября 2022 года. Письма об этом получили подписчики Storytel.

С октября подписки пользователей будут аннулированы. Тем, кто оплатил подписку заранее, вернут деньги.

Storytel — один из крупнейших стриминговых сервисов с аудиокнигами. Он работал в России с 2017 года, а к 2018 году занимал уже 15% всего рынка аудиокниг. Согласно сайту приложения, в их библиотеке было более 700 тысяч аудиокниг и электронных книг на разных языках, а также подкасты. По всему миру на Storytel подписано более миллиона человек.

После начала специальной военной операции Storytel приостановил производство и приобретение контента для российского рынка, но продолжал предоставлять российским клиентам доступ.