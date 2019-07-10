Сервис Mail.ru научился определять неинтересные письма

Почтовый сервис Mail.ru создал алгоритм, который помогает выявлять неинтересные для пользователя письма, сообщает пресс-служба почтового сервиса.

Теперь, если пользователь долго не открывает письма какой-то организации или удаляет их, то сервис сам предложит отписаться от этих рассылок без перехода на другие сайты.

Иван Мыздриков, директор по продукту «Почты Mail.ru»:

По нашим оценкам, больше половины пользователей сталкивались с ситуацией, когда кнопка «Отписаться», размещённая в рассылке, не срабатывала, и письма продолжали приходить. Также большинство людей раздражают дополнительные вопросы от компаний, которые часто поступают при отписке от рассылки. Не говоря уж о том, что некоторые отправители вообще «забывают» предусмотреть возможность отписаться, намеренно прячут эту функцию на сайте или требуют ввести пароль для доступа к ней. Объемы ежедневно поступающей по цифровым каналам информации постоянно растут. Конкурентное преимущество сегодня за теми сервисами, которые не только предлагают удобный, быстрый и защищённый доступ к информации, но и могут оградить от надоедливого контента.

По его словам, сервисы часто прячут кнопку «Отписаться» или же она совсем не срабатывала. Новый инструмент от Mail.ru доступен в веб-версии и в приложении. В феврале что-то подобное продемонстрировал «Яндекс».