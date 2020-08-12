Сервис с новостями Apple News+ в бета-версии iOS 14 начал перенаправлять пользователей с сайтов СМИ в приложение

В бета-версии iOS 14 и macOS Big Sur по умолчанию включена функция, которая перенаправляет пользователей, в приложение Apple News+ вместо сайта издания.

На новую опцию обратил внимание Тони Хейл — глава сервиса Scroll, который предлагает пользователям доступ к изданиям без рекламы.

По мнению Хейла, эта функция разрушает представление об Apple News как отдельном канале пользовательского трафика и отдельной аудитории.

Если сервис Apple News+ вырастет до уровня, при котором количество подписчиков компенсирует медиа падение показателя ARPU (средней выручки на одного пользователя), компания сможет утверждать, что это целесообразный с точки зрения экономики шаг, отмечает Хейл.

Кроме того, Apple, которая публично борется за конфиденциальность данных, отслеживает перемещение пользователя между сайтами, и эта функция также «зарыта» в настройках по умолчанию, говорит он.

Apple News — новостной агрегатор, который предлагает медиа публиковать свои материалы. В марте 2019 года Apple News запустил подписку Apple News+ с доступом к «сотням» материалов за $9,99 в месяц.

В июне 2020 года сотрудничество с Apple News прекратила The New York Times — в издательстве заявили, что сервис ограничивал прямое взаимодействие с читателями, а реклама в нём приносила медиа мало доходов. Сервис взимает 30% с любых платежей за подписку через свои приложения.