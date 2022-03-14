Сервис выдачи сертификатов безопасности для российских сайтов заработал на портале госуслуг. Об этом говорится в сообщении Минцифры.

«На портале госуслуг заработал сервис выдачи сертификатов безопасности для российских сайтов. Получить сертификат могут юрлица — владельцы сайтов полностью в онлайн-режиме, в течение пяти рабочих дней», — говорится в сообщении.

Сертификат безопасности (SSL/TLS-сертификат) помогает передавать данные в зашифрованном виде, подтверждать подлинность сайта и его принадлежность владельцу, защищает онлайн-транзакции и передачу файлов. В случае окончания срока действия или аннулирования сертификатов владельцы доменов теперь могут обратиться за новым документом через «Госуслуги».

SSL/TLS-сертификаты выпускаются на базе Национального удостоверяющего центра Минцифры России. Сейчас работу российских сертификатов поддерживают «Яндекс.Браузер» и браузер «Атом».

«Увидеть перечень доменов, на которые выданы российские сертификаты безопасности, можно также на портале госуслуг», — добавили в Минцифры.