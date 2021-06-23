Сервисы «Яндекса» теряют аудиторию

Аудитория ряда сервисов «Яндекса» с начала года показала существенное падение. Так, месячные показатели портала, то есть основной страницы «Яндекса», в мае сократились почти на 6% год к году и на 13,6% к январю, до 65 млн пользователей, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные собственного статистического сервиса компании «Яндекс.Радар».

Аудитория «Кинопоиска» год к году снизилась на 8%, до 22,2 млн, к январю — почти на 34%. У «Яндекс.Музыки» число пользователей снизилось примерно на 40%, до 7,9 млн, к январю — на 34%. «Яндекс.Дзен» год к году показал рост аудитории на 14%, до 59,8 млн, но по сравнению с январем она упала на 12%. Общий показатель по всем проектам «Яндекса» год к году вырос на 18,4%, до 97,8 млн, но к январю снизился на 4%. В «Яндексе» утверждают, что речь идет об ошибке в обработке данных, «она касается оценки аудитории мобильных приложений, данные будут пересчитаны за март, апрель и май».

Опрошенные эксперты связывают снижение показателей с сезонностью и пандемией. Например, в январе люди больше сидели дома и чаще пользовались сервисами компании, а в мае у них было больше возможностей для досуга и поездок. Отсутствие же существенной разницы весенних и зимних показателей в прошлом году объясняется изоляцией. По словам гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, основными месяцами для «Кинопоиска» в этом году были январь и март, когда он благодаря уникальному контенту выходил в число лидеров по количеству пользователей.

Однако аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин связывает снижение показателей «Яндекса» с усилением конкуренции в разных сегментах. Так, в части картографии все активнее о себе заявляет сервис 2ГИС, в который инвестировал Сбербанк. Также, по его мнению, на падение аудитории мог повлиять скандал с предустановкой «Яндекса» на смартфоны: «неудаляемость приложений, агрессивная реклама и навязывание подписки на «Яндекс.Плюс» — все это могло вызвать раздражение пользователей и желание отказаться от некоторых продуктов».