Сеславинский: в России наблюдается снижение регистрации печатных СМИ

Снижение регистрации традиционных печатных средств массовой информации на 50 % в год наблюдается в России. Об этом сообщил на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) Михаил Сеславинский^

Роскомнадзор – ведомство, которое отвечает за регистрацию средств массовой информации, демонстрирует цифры, в соответствии с которыми идет резкое снижение вновь регистрируемых традиционных печатных СМИ – до 50% в год/

При этом, отметил он, сейчас наблюдается активное создание сетевых изданий, электронных периодических печатных изданий.