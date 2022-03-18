Сеть городских порталов Shkulev Media запустила медиа в Москве

Сеть городских порталов, принадлежащая Shkulev Media Holding, открыла городское медиа о Москве MSK1.RU. Главным редактором стала Оксана Маклакова, возглавлявшая редакцию в Екатеринбурге с 2019 г.

Порталом E1.RU будет руководить Артем Беседин. До этого был редактором издания «Такие дела», а также возглавлял «Юга.ру». Сеть городских порталов включает 26 редакций по всей стране. Крупнейшая по посещаемости площадка сети — Е1.RU с ежедневной аудиторией в 650 тыс. пользователей.

В Shkulev Media Holding входят 45 сайтов сети городских порталов. Среди них такие издания, как E1.RU, NGS.RU, 74.RU, 72.RU, «Фонтанка.ру». Также в составе холдинга бренды Woman.ru, Wday.ru, StarHit.ru, «Антенна-Телесемь», «Вокруг Света», Parents.ru, «Доктор Питер».

Недавно издатель Hearst Magazines прекратил сотрудничество с Shkulev Media, отозвав лицензию на выпуск журнала Elle Russia. Тогда глава российского медиахолдинга Виктор Шкулев заявил, что компания продолжает работу.