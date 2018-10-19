Проект «Сеть». Гражданская журналистика?

— Как появилась в проекте направление «журналистика»?

— Я, будучи студенткой, столкнулась с тем, что не могла устроиться на практику. По окончании университета я начала взаимодействовать с ребятами, которые в тот момент создавали проект «Сеть», в результате чего и появилась впоследствии Школа гражданской журналистики.

— Это был ваш первый опыт работы в СМИ?

— Во время учебы я работала копирайтером в интернет-магазине и занималась тем, что писала рекламные тексты. Конечно, нельзя сказать, что это была журналистика. После окончания университета я попыталась устроиться в пресс-службу правительства Московской области. Поработав там всего несколько дней, я сразу поняла, что это скучно, хотя меня готовы были взять в штат, так как я делала хорошие материалы.

— Получается, что Вы начали работать в пресс-службе фактически с чистого листа?

— Да, фактически с чистого лица. Они мне объяснили всю технологию, где я должна стоять, что должна делать, какие у меня должны быть задачи и какой результат должен быть в конце рабочего дня.

— С какого года существует проект «Сеть», и кто финансирует его?

— Проект был запущен в 2014 году. По поводу того, кто его финансирует, ничего сказать не могу, это закрытая информация.

— Но люди же зарплату получают?

— Получает деньги тот, кто обслуживает помещение.

— Поговорим о вашей работе. С чего все началось?

— Я пришла в «Сеть» с предложением создать площадку для практики студентов, которые занимаются журналисткой и которым нужна информационная среда. На тот момент у меня было уже представление о том, что мы для студентов можем сделать. В то время проект «Сеть» начал выходить на международную прессу, то есть правительство разрешило нам правительством вступать в контакт с иностранными СМИ. Надо сказать, что сегодня западные журналисты у нас частые гости. Они приходят к нам, чтобы поговорить о политике, о том, как мы здесь живем, о Путине и о том, что мы думаем о происходящем в мире. И в этом разговоре принимают участие наши студенты, многие из которых первокурсники. А вообще «Сеть» — это проект для людей от 18 до 30 лет.

— Татьяна, а почему вам именно разрешают выходить на иностранные СМИ?

— Возможно, потому что мы думаем в верном направлении. Мы стремимся сохранить традиционные ценности, производить идеи и смыслы для мировой арены, а не слепо следовать каким-то правилам Голливуда и верить, что американцы сильнее нас. Если человек, приходящий сюда, мечтает что-то создать, мы ему поможем в этом, так как у нас очень широкая сетка контактов.