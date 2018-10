Проект «Сеть». Гражданская журналистика?

— У проекта «Сеть», наверное, есть своя идеология? Спрашиваю вас об этом, потому что меня на входе встретил большой портрет Путина.

— Проект «Сеть» был создан для продвижения положительного образа нашего Президента. Но при всем при этом проект школы журналистики является объективным проектом. Мы не двигаем какую-то позицию, каждый участник может придерживаться той позиции, которую он имеет.

— А вы, какой позиции придерживаетесь?

— Как я уже сказала, к нам часто приходят иностранцы. Недавно мы работали в рамках еще одного проекта в Томске. Туда приехали поляки. Они хотели нарыть там людей интеллигентных, которые будут поливать грязью нашу власть. Они так мечтали об этом! Но, пообщавшись с нами, уехали недовольные: «Вы даже в Томске такие отформатированные! Где вас делают?».

— Татьяна, откуда у вас такая уверенность, которая, как вы сказали, удивляет иностранцев?

— Я стараюсь никогда ни в чем не сомневаться. Власть — это власть, а Президент — это Президент! Президент у нас прекрасный человек! Он делает свою работу. Для меня Путин — это пример человека, который много и постоянно работает! Я вспоминаю свое детство в маленьком провинциальном городке, где я жила с бабушками. У меня был только телевизор и программа «Новости». Я помню, как все вокруг было плохо, и в какой-то момент появился он. После Ельцина, расплывшегося пельменя, пришел нормальный человек. В какой-то момент он мне заменил отца. Путин — это человек, который всегда на экране, всегда в твоей жизни. Он всегда ведет себя по формату, всегда строгий и всегда уверенный, никто не смеет ему возразить. Президент Путин является для меня хорошим примером по жизни.

— Чтобы руководить школой журналистики, надо хорошо ориентироваться в информационном пространстве. Откуда вы берете информацию?

— Беру из Интернета. Это обычно какие-то подборки, больше топовое что-то. Когда-то мой друг мне сказал, не смей читать новости с утра, и он оказался прав. Я работаю с информацией дозированно. Если надо что-то найти, я смотрю поисковую ленту.

— Наверное, в проекте есть студенты, которых вы отмечаете как наиболее успешных?

— Мы так хорошо отработали предвыборную гонку, что трое студентов, не считая меня, были приглашены на инаугурацию президента.

— В смысле «отработали»? Писали рерайты?

— Нет, ребята не писали рерайты. Они много разговаривали с иностранными журналистами, у которых есть желание говорить с молодежью о России и о ее президенте. Это хорошо, что они общаются с нами, людьми, которые поддерживает нашего президента. Хуже было бы, если бы они говорили с теми, кто обливает Россию грязью и, тем самым, на весь мир показывает свою глупость. Частенько наши студенты становятся героями фильмов, например, студент третьего курса Андрей Назыров. Он отличный парень, спортсмен и тешит себя надеждой, что в журналистке тоже прорвется. Он уже стал героем двухчасовых фильмов, один из которых снимают немцы.

— А что он сделал для того, чтобы о нем снимали фильм?

— Андрей — хороший спикер, который ведет грамотный диалог с иностранцами о политике, но не только. Западные журналисты снимают сюжеты о том, как мы живем, как мы учимся. К нам часто приходят журналисты New York Times, The Associated Press и других ведущих мировых СМИ.

— Но, чтобы разговаривать с иностранными журналистами, надо иметь серьезную мировоззренческую подготовку.

— А наш Андрей имеет. Вы знаете, у иностранцев есть цель вытянуть из человека какую-нибудь мелочь или спровоцировать его на глупость. Например, они задают вопрос: «Россия аннексировала Крым. Как вы к этому относитесь?» Они хотят, чтобы Андрей ответил: «Хорошо отношусь». Но Андрей знает, что надо сказать: «Мы не аннексировали Крым. Там прошел референдум». Все эти моменты мы с ребятами проговариваем, так как мы отвечаем не только за репутацию нашего проекта, но и за репутацию целой страны. Мы не выпускаем неподготовленных спикеров. Спикер должен верить в то, о чем говорит. И Андрей верит.