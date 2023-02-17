СФ разрешил штрафовать владельцев сайтов за отсутствие анализа аудитории

Совфед одобрил закон о штрафах до одного миллиона рублей для владельцев сайтов за неисполнение обязанности по установке программ, предназначенных для анализа аудитории.

В соответствии с документом, за неисполнение этой обязанности для владельцев информресурсов вводится штраф в размере от 10 до 30 тысяч рублей для граждан и от 100 до 500 тысяч рублей для юрлиц. Повторное совершение правонарушения будет грозить штрафом до 100 тысяч рублей для граждан и до одного миллиона рублей — для организаций.

Кроме того, распространители рекламы на ресурсах с аудиторией свыше 100 тысяч пользователей в течение суток должны бесплатно размещать социальную рекламу в пределах 5% годового объема распространяемой ими рекламы.

За неисполнение этой и ряда других обязанностей, связанных с распространением социальной рекламы, документом предусматривается штраф для граждан в размере до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — до 200 тысяч рублей, а для юрлиц — до 1 миллиона рублей.