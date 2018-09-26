Берлинская полиция взяла под защиту Петра Верзилова

Издателя российского интернет-СМИ «Медиазона» и участника Pussy Riot Петра Верзилова, взяла под защиту берлинская полиция. Также под охраной находятся его родственники, пишет Bild. Верзилов проходит лечение в Германии после отравления.

Издание сообщает, что близкие Верзилова заметили неизвестных, которые вели за ними слежку. Правоохранительные органы Берлина сопровождают родственников Верзилова до мест проживания и охраняют их дома, а также палату участника Pussy Riot.

Петр Верзилов попал в реанимацию 11 сентября после того, как у него отказали зрение, речь и возможность двигаться. Спустя несколько дней он пришел в себя, и его отправили на лечение в берлинскую клинику Charite. Там считают основной версией произошедшего отравление лекарственными препаратами.