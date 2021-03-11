«Шахтинские известия»: новые форматы и проекты

Прошлый год был особенным из-за пандемии. Наши читатели испытывали дефицит информации и общения, нуждались в экспертных мнениях и оценках, разъяснениях. Мы ни на один день не останавливали свою работу и постарались ответить новыми форматами и проектами на новые вызовы и изменения в медиапотреблении.

Карантин и ситуация с пандемией резко снизили доходную часть предприятия. Поскольку наша редакция действует в организационно-правовой форме ООО со стопроцентным участием местной администрации, воспользоваться льготами отрасли, наиболее пострадавшей от пандемии, мы не смогли. Не являемся субъектом малого и среднего предпринимательства, так ответили нам. Между тем согласно уставу предприятия редакция — коммерческое предприятие. Единственное, чем мы сумели воспользоваться, это кредит «Господдержка» на обеспечение сотрудников зарплатой.

Нашим рекламодателям сегодня очень непросто. Доходы от рекламы и объявлений резко снизились. В доходной части превалирует реализация газет, в основном от подписки. 30% тиража доставляет «Почта России». В составе редакции достаточно эффективно работает служба доставки и распространения, занимающаяся всеми этапами дистрибуции (подписка и ее оформление, сортировка подписного тиража, доставка, реализация, работа с распространителями). К слову сказать, подписку с доставкой «Почтой России» также ведут наши люди. Сохранение тиража — во многом заслуга этой редакционной службы. Подписка в pdf-формате не слишком востребована среди жителей города. Скорее, это сервис для шахтинцев, которых жизнь забросила в другие города и страны. А наши земляки все-таки предпочитают старую добрую бумагу.