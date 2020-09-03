«Шарли Эбдо» переиздаёт карикатуры на пророка Мухаммеда

Французский сатирический журнал «Шарли Эбдо» переиздаст карикатуры на пророка Мухаммеда, из-за которых в январе 2015 года на редакцию напали радикальные мусульмане. Жертвами стали 12 человек, включая главного редактора, ведущих художников и двоих полицейских. В «Шарли Эбдо» пояснили, что переиздание карикатур — дань памяти погибшим коллегам.

Журнал с карикатурами на пророка Мухаммеда выходит накануне судебного процесса над 14 подозреваемыми. Им вменяют оказание материальной поддержки радикальным исламистам. Трое из 14 человек находятся в розыске. По данным следствия, за несколько дней до нападения они бежали в район боевых действий на сирийско-иракской границе.

В качестве гражданских истцов на судебном процессе выступают около 200 человек. Судебный процесс станет первым записанным на видео. Отснятые материалы будут добавлены в исторические архивы французского правосудия. Ожидается, что процесс продлится до 10 ноября.

7 января 2015 года братья Саид и Шериф Куаши ворвались в здание «Шарли Эбдо» и с криками «Аллаху акбар» открыли стрельбу. Нападавшим удалось скрыться, но через два дня их убили полицейские в ходе спецоперации. На следующий день сообщник братьев Куаши — Амеди Кулибали — убил в Париже сотрудницу полиции и ранил ее напарника. 9 января он напал на кошерный магазин на севере французской столицы и захватил заложников. Погибли четыре человека. Кулибали застрелили во время штурма.

Ответственность за нападения взяли на себя запрещенные в России и других странах мира террористические группировки «Аль-Каида на Аравийском полуострове» и «Исламское государство».