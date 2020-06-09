Памяти Юрия Щекочихина

«Человечество — это человек. Люди — это тоже человек. И государство — человек. Иногда я вдруг просыпаюсь с чувством ненависти к тем, кто ставит одно выше другого. Я понимаю, что не прав. Что есть идеи, способные спасти мир. Есть люди, которые, спасая мир, опираются на эти идеи. Есть наконец-то политики (а в силу сложившихся обстоятельств и иногда с горечью отношу к ним и себя самого), которые утверждают, что идеи, которые они проповедуют, спасут человека от человечества…» Так начинается материал «Берегите себя» (1997) о полковнике Главного штаба внутренних войск России Александре Чикунове, прошедшем все «горячие точки» бывшего советского пространства в конце ХХ века. Авторе песни «Родина, не предавай меня!», которая звучала в авторском исполнении в передаче «В нашу гавань заходили корабли» в начале 2000-х.

Щекочихин много писал о преступлениях и проблемах, об источнике общественного зла. Но в каждом его материале присутствовал человек, который противостоял злу, преступникам и системе, их вскормившей, отстаивал свое личное достоинство, верил в торжество правды и справедливости. И старался приблизить их победу, чего бы это ни стоило. Подросток, следователь, судовой механик, академик, диссидент и генерал…

Он сам верил в то, что слово в силах изменить мир к лучшему, беззаветно и отчаянно.

Иногда это ему удавалось.

Вытащить из тюрьмы невиновного, вернуть ему честное имя. Посадить проворовавшегося министра. Добиться от всесильного КГБ признания в фальсификации обвинений. Называть имена и события, о которых боялись говорить вслух… Без его материалов невозможно представить не только «Комсомолку» и «Литературку», но и журналистику последней четверти ХХ века в целом, они вызывали некое новое движение в умах и, безусловно, приближали изменения, которых ждало общество.