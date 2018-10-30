К редакции «Новой газеты» принесли клетки с овцами, одетыми в жилетки «Пресса»

К зданию редакции «Новой газеты» принесли клетки с живыми овцами. Фото опубликовала в своем фейсбуке пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова:
Продолжаем квн у дверей редакции. Ну живые лучше, чем нет.
На животных надеты жилеты с надписью «Пресса» и «Новая газета». Кто привез клетки, пока не установлено.
«Редакция обратилась в полицию, чтобы правоохранительные органы помогли вернуть животных владельцам. По факту случившегося проводится проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение, сообщили полицейские», — сообщается на сайте издания.
Ранее октябре к редакции «Новой газеты» подбросили корзину с отрезанной головой барана и похоронный венок. Издание расценило произошедшее как угрозы в адрес журналиста Дениса Короткова и обратилось в полицию.
Источник: Новая газета Фото: Надежда Прусенкова / Facebook