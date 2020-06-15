Шеф полиции Миннеаполиса извинился перед журналистами

Шеф полиции Миннеаполиса Медариа Аррадондо извинился перед журналистами, на которых напала полиция, среди пострадавших был корреспондент РИА Новости Михаил Тургиев.

«Были видео применения резиновых пуль и слезоточивого газа против журналистов... СМИ необходимо защитить», — сказал Аррадондо на пресс-конференции, которую транслировали местные телеканалы в Миннеаполисе.

«Я буду изучать, почему в СМИ стреляли и применяли слезоточивый газ. Этого не должно быть. Журналистам, собравшимся здесь, и вашим коллегам, попавшим под эти (резиновые пули), я приношу извинения», — сказал он.

Целый ряд журналистов подверглись нападению полиции в Миннесоте. Среди них был и корреспондент РИА Новости, которого полиция держала на мушке и брызнула ему в упор в лицо слезоточивым спреем уже после того, как он представился журналистом и предъявил удостоверение.

Всего, по данным портала US Press Freedom Tracker, при протестах и беспорядках последних двух недель имели место более 380 инцидентов в отношении свободы слова, в том числе 50 нападений на журналистов со стороны полиции, 89 случаев обстрела резиновыми пулями и более 75 случаев применения слезоточивого газа, а также 56 арестов журналистов.