Шеф-редактор Дмитрий Колезев Znak.com уходит с поста

Дмитрий Колезев написал в своем телеграм-канале, что уходит с должности шеф-редактора Znak.com 1 августа. Журналист работал в информационном агентстве более 16 лет.

Дмитрий отметил, что это решение не связано с конфликтами внутри команды:

Я очень люблю это издание и нашу команду, считаю, что мы смогли сделать одно из лучших в стране независимых медиа.

Также в сообщении он поблагодарил коллег и объяснил, почему уходит:

Я ухожу, чтобы заниматься своим проектом — небольшим екатеринбургским изданием It’s My City.

Последние 9 лет он издатель и совладелец It’s My City, но медиа пока не приносит дохода. Дмитрий считает, что несмотря на «жесткий дауншифтинг», с которым он сталкивается из-за ухода из Znak.com, освободившееся время поможет сделать проект It’s My City успешным.

Также журналист продолжит вести «Анонимный канал Дмитрия Колезева» в телеграме и будет рассматривать предложения по участию в тех или иных проектах.

Фото: telegra.ph/Dmitrij-Kolezev