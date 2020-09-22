Шеф-редактор Forbes.ru уволился после удаления материала о дочери Шувалова

Шеф-редактор сайта Forbes.ru Владимир Моторин уволился из издания после удалении публикации о поступлении дочери главы госкорпорации ВЭБ.РФ Игоря Шувалова Анастасии в МГУ им. Ломоносова. О своем увольнении Моторин написал в социальной сети Facebook.

«А в августе случилась история со снятием заметки про дочь Шувалова. И стало понятно, что всё сильно поменялось. И дело не в символизме (шли-шли от снятия заметок, а пришли туда же). Это выход на территорию, когда уже нельзя быть уверенным ни в чем. Это территория страха: вроде все сделано правильно, а вдруг не все риски учли? Заметка удалялась с сайта с формулировкой "да, по фактам все верно, но может сложиться неверное впечатление". Именно такой была позиция ВЭБа: вы имели в виду совсем другое», ‒ написал Моторин, объясняя причины своего увольнения.

В конце августа с сайта Forbes была удалена публикация о поступлении дочери Игоря Шувалова ‒ Анастасии Шуваловой на бюджет психологического факультета МГУ им. Ломоносова. В ВЭБ.РФ данную информацию опровергли, предоставив договор на оказание образовательных услуг на коммерческой основе.

Моторин пришел в издание в феврале прошлого года. Ранее он уже работал в Forbes заместителем шеф-редактора сайта и ушел оттуда в ноябре 2013 г. вместе с Елизаветой Осетинской. Затем он возглавлял сайт информагентства «Интерфакс», а в декабре 2013 г. присоединился к команде Осетинской в РБК, где занял должность заместителя главного редактора холдинга.