Шесть медиа из шести городов на Волге создали туристическое СМИ «Стоит на Волге»

«Стоит на Волге» — проект шести городов на Волге о том, что в каждом из них есть крутые вещи, которые стоит увидеть, услышать, пощупать и даже попробовать на вкус.

Проект подготовили редакции NN.RU (Нижний Новгород), ИНДЕ (Казань), Лайфхакер (Ульяновск), POYMA (Волгоград), Курмыши (Самара) и Dvor.Media (Астрахань). Сайт также адаптирован для мобильных устройств.

Создатели обещают, что в этом гайде нет никаких банальностей — только живые советы местных жителей про то, что обязательно нужно сделать, оказавшись в каждом из шести городов.

Например, в Астрахани не надо стереотипно искать на каждом шагу черную икру. Ее там нет. А если где-то и есть, то стоить она может даже дороже, чем в Москве. Взамен авторы предлагают попробовать щучью икру.

В гайде по Нижнему Новгороду авторы первым пунктом предлагают сойти за своего и попрактиковаться в употреблении местных выражений. Например, говорить «намыть» вместо «помыть» или «уберется» вместо «поместится», а также предлагать к чаю «песочек», а не сахар или сахарный песок. А если захотите сделать комплимент готовившему, скажите «Ум отъешь!».