Объединенный журфак. Вопросы после лекции. Алла Шестерина

В условиях самоизоляции ЖУРНАЛИСТ запустил проект «Объединенный журфак». Это кладезь знаний в открытом доступе для каждого желающего прослушать и изучить много нового в направлении журналистики. Лекции читают профессора различных университетов и действующие журналисты.

Нас заинтересовала лекция, посвященная архетипическим сюжетам и их модификациям в современных реалиях. Мы связались с Шестериной Аллой Михайловной, профессором Воронежского государственного университета, и задали ей интересующие нас вопросы. Благодаря этому проекту мы получили возможность провести дистанционное интервью в рамках онлайн-конференции и побеседовали о проблемах развития медиа, видеоблогинге и архетипических сюжетах.

Вопросы завали студенты кафедры журналистики и массовых коммуникаций Высшей школы печати и медиаиндустрии Московского Политеха Екатерина Блинова, Королина Кочарян, Анастасия Белозерова и студентка ВГУ направления «Телевидение» Садовская Алиса.