Объединенный журфак. Вопросы после лекции. Алла Шестерина

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Видеоверсия беседы с Аллой Шестериной, автором лекции «Архетипические сюжеты и их модификации»  

 

В условиях самоизоляции ЖУРНАЛИСТ запустил проект «Объединенный журфак». Это кладезь знаний в открытом доступе для каждого желающего прослушать и изучить много нового в направлении журналистики. Лекции читают профессора различных университетов и действующие журналисты.

Нас заинтересовала лекция, посвященная архетипическим сюжетам и их модификациям в современных реалиях. Мы связались с Шестериной Аллой Михайловной, профессором Воронежского государственного университета, и задали ей интересующие нас вопросы.  Благодаря этому проекту мы получили возможность провести дистанционное интервью в рамках онлайн-конференции и побеседовали о проблемах развития медиа, видеоблогинге и архетипических сюжетах.

Вопросы завали студенты  кафедры журналистики и массовых коммуникаций Высшей школы печати и медиаиндустрии  Московского Политеха  Екатерина Блинова, Королина Кочарян, Анастасия Белозерова и студентка ВГУ направления «Телевидение» Садовская Алиса.

Справка

В апреле ЖУРНАЛИСТ запустил проект «Объединенный журфак» с бесплатным доступом всех желающих к видеолекциям преподавателей факультетов журналистики и практикующих журналистов. Проект вызвал большой интерес среди будущих журналистов, которые захотели  в нем поучаствовать. Так, студенты факультета издательского дела и журналистики Московского Политеха и факультета журналистики Воронежского государственного университета связались с авторами видеолекций и задали им свои вопросы.

В рамках проекта «Объединенный журфак» мы приглашаем к сотрудничеству неравнодушных вузовских преподавателей и действующих журналистов: запишите видеолекцию по журналистике, и мы ее обязательно опубликуем в разделе «Объединенный журфак».

Давайте общими усилиями поможем российским студентам-журналистам продолжить полноценное профессиональное обучение. Отправить видеолекцию можно на почту ccpmiass@mail.ru с темой письма «Объединенный журфак». Не забудьте указать ваши имя, фамилию, должность и тему лекции.

Координаторы проекта: Светлана Распопова, Екатерина Выровцева, Александра Павлова.

 
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Объединенный журфак. Вопросы после лекции. Алла Шестерина
Видеоверсия беседы с Аллой Шестериной, автором лекции «Архетип

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