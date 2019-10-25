Ирина Шихман: «Как только говоришь честно, сразу начинаются вопросы: "А вы не боитесь?"»

Ирина Шихман — журналист, ведущая шоу «А поговорить?» на ютуб-канале, где сейчас 653 тысячи подписчиков. Она берет интервью у актеров, музыкантов, писателей, политиков и делает специальные репортажи.

— Почему ютуб, а не программа на ТВ?

— Телевидение на сегодняшний момент в России умерло: там цензура, рамки и много чего нельзя. А на ютубе все можно. Это упрощает, а самое главное — заводит тебя на работу. Потому что «Вау, это можно, и ЭТО можно? Серьезно?» — очень круто.

— Как готовиться к интервью, работать с источниками?

— Залог лучшего интервью для меня:

1. никогда не бояться своего героя;

2. готовиться;

3. нет запрещенных вопросов.

— Как почувствовать себя на равных со знаменитостью, например?

— Всегда страшно, потому что к тебе приходит человек, и ты не знаешь, как он себя поведет — будет ли добр, открыт или закрыт, придется ли тебе «попопеть», чтобы раскрыть его, или он сорвет петлю и уйдет из кадра. Помните, что вы всегда можете надеть маску, выстроить внутреннюю стену. Более того — чего вы боитесь? Ваш герой работает, и вы работаете. Ваша задача — спрашивать, его — высказаться.

Ко мне приходят люди из разных профессий: певцы, а я петь вообще не умею; писатели, и книг я тоже не пишу. Как я могу почувствовать себя на равных с Улицкой? Это странно. У меня другая профессия. Мы можем быть равны как два профессионала.

— Как вы ведете разговор — по плану от начала до конца? Или иногда сбиваетесь?

— План всегда есть. Как правило, он срабатывает в 20 % случаев. Смотрите: вы готовитесь, читаете, смотрите интервью, пытаетесь понять психологический портрет, на что герой реагирует хорошо, а на что плохо, понимаете примерно, о чем хотите говорить. Я заранее пытаюсь понять, какой портрет хочу нарисовать. Как правило, я угадываю. Но бывают и промахи: у меня все говорит о том, что он белый и пушистый, а герой приходит, и я понимаю, что передо мной садист. Тогда нужно на месте срабатывать, тебе все равно нужно к концу эфира сказать, про что этот человек. И поверьте, это не всегда до конца получается.

— Как относиться к хейтерам?

— Если вы не любите свою профессию и не получаете от этого кайф, а работаете только на то, что скажут о вас соседи, — это странный подход. Если вам нравится то, что вы делаете, то поверьте, найдутся те, которые это увидят и будут получать удовольствие вместе с вами.