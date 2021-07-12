Евгений Широков: «Телевидение переродилось»

Мы, молодые, делали радиожурнал с мастерами, нам важно было, чтобы из эфира лилась сама жизнь, в репортажах говорили о себе молодые писатели, артисты, полярники, дальнобойщики, это было живое звучащее слово, и слушатели его ждали.

Вначале было слово

— Конечно, сегодня телевидение проникло во все поры жизни и определяет во многом до сих пор, куда повернется общественное мнение, какие решения примут политики и т.д. Но я хотел бы подчеркнуть, что наше телевидение произросло из классического радио. Знаменитое здание на Пятницкой товарищ Лапин, четвертый на моем веку председатель (их было на моей памяти 11), переименовал из Комитета по радиовещанию и телевидению в Госкомитет Совета министров СССР по телевидению и радиовещанию, тем самым обозначив первичность ТВ. Но кадры, качество, традиция шли с радио, оно оставалось долгие годы главным ресурсом, по сути, оно и сформировало новое ТВ, включая тот же «Взгляд». Листьев, Любимов, Политковский, Захаров пришли с иновещания, они научились работать в первую очередь со словом, со звуком, с образом, картинка появилась позднее.

Юрий Летунов, легендарный человек, ставший знаменем программы «Время», вместе со мной начинал корреспондентом радио. Он сумел найти подход к такому трудному собеседнику, как Сергей Королев, и стал впоследствии первопроходцем в области космического ТВ. Летунов умел удивительным образом раскрыть в радиосюжете характер человека. Больше всего у нас ценилось умение рассказать о герое не так, как в газете, главным было передать его живой голос, в котором бы проступало его своеобразие, характер, чтобы можно было представить его — без изображения.

— Радиостанцию «Юность» слушали по всей стране, и на ее диапазоне звучала музыка, которой не было на других каналах, голоса известных артистов и совсем молодых авторов. Даже «Полевая почта «Юности» часто рассказывала не об армии, а о поэзии. Как вам это удавалось? Сколько времени вы ее возглавляли?

— С 1973 по 1977 год. Мы открыли Аллу Пугачеву, Юрия Антонова, Муслима Магомаева. Но не только. Очень много передач было посвящено искусству, включали литературно-познавательный материал. У меня в эфире много часов сидел Сергей Яковлевич Лемешев, через несколько лет мы прослушали записи, сложилась книга. Вениамин Каверин. Юрий Никулин сам пришел со своими уникальными воспоминаниями. Радио приучало к работе со словом, учило любить его звучание, интонацию, индивидуальность человека. Это в нашей профессии основное, независимо от формата. Мы старались делать все, что нам интересно, и слушателям было интересно тоже. Так и работали. Я всегда опирался на людей, с которыми мы понимали друг друга. Самый надежный фундамент.

— Вы считаете себя «шестидесятником»?

— Конечно! Это был порыв! Мощная волна энергии, энтузиазма и творческих выплесков, обновления. Мы же рвали друг у друга из рук «Новый мир», там обязательно что-то будет. Кинематограф рвался вперед, литература. И радио, конечно, и телевидение, это было общее движение. Это ощущалось в редакционных коридорах. Во мне с первого репортажа сидел этот «микроб», жажда необычной, интересной работы. Удавалось найти тех, кто это понимал, в том числе среди руководства. Таким человеком была, например, в дирекции программ Жанна Фомина. Достаточно ей было только дать мне намек: мол, тут ты отвечаешь сам за себя.

«Молодежка» могла все

— Молодежная редакция ЦТ начала 1980-х — это небывалое явление на скучном и официозном фоне «лапинского» телевидения. «КВН», «Салют, фестиваль», «Что? Где? Когда?», наконец, «Веселые ребята», которые стали предтечей будущего высокотехнологичного вещания. Вам партийное руководство, если не ошибаюсь, дало карт-бланш?

— Были еще «А ну-ка, девушки» и «А ну-ка, парни», «От всей души» Валентины Леонтьевой. Саша Масляков. Искрометный Володя Ворошилов. Марьяна Краснянская, Кира Прошутинская, Юрий Визбор. Удивительные люди. И они умели найти удивительных героев, их разговорить, «заразить» их судьбой зрителя. Обратить внимание на обычного человека, проникнуть в глубину народной жизни. На родине Твардовского нашлась женщина, которая не совершала никаких подвигов, она просто пекла хлеб и носила на передовую в окопы, вышла в таком скромном пиджачке. Передачи показывали тех людей, которые находились как бы на обочине парадных сводок. Вообще, «Молодежка» отличалась озорством и отчасти необузданным характером, она сдвигала каноны, прорывала препоны — и главред за все это получал по шее в такой мере, что странно, что шея еще осталась при мне.