Елена Шитикова: «Основная проблема — консолидация издательско-полиграфической отрасли»

«Болото с ужасной быстротой засасывало нас глубже и глубже. Вот уже все туловище моего коня скрылось в зловонной грязи, вот уже и моя голова стала погружаться в болото, и оттуда торчит лишь косичка моего парика. Что было делать?». Что делать Мюнхгаузенам печатной индустрии, если те на самом деле желают выбраться из болота, а также кто виноват в том, что они в нем оказались, рассказывает исполнительный директор ГИПП Елена Шитикова.

— ГИПП в прошлом году отметил 20-летие. Почему, на ваш взгляд, до сих пор издатели и другие игроки медиарынка (даже те, кто является членами Союза) задаются вопросом: а где, собственно, преференции от членства и чем оно выгодно лично мне и моей компании?

— Вообще, даже в животном мире в стае сильные отвечают за слабых. И чтобы в стае был какой-то порядок, сильные устанавливают правила, следят за тем, чтобы они соблюдались, и наказывают тех, кто этих правил не придерживается, изгоняя их из стаи. Выходит, животные в чем-то умнее людей. Потому что люди порой не в состоянии осознать, что если они эти правила не создадут, то за них это никто не сделает. И будут они бороться за свое выживание каждый в одиночку, предавая и продавая друг друга направо и налево, топчась в своем болоте, не двигаясь и не развиваясь.

Пока каждый издатель, дистрибутор, полиграфист не поймет, что он, в том числе, ответствен за то, что происходит на издательско-полиграфическом рынке сегодня, и не осознает, что для того чтобы что-то изменилось, надо что-то делать, ничего не будет — ни его самого, ни рынка…

Нет, конечно, еще бывает диктатура и плановое хозяйство и, если ты не подчиняешься законам, тебя расстреливают. Есть и такой вариант. Но пока у нас еще демократическое государство. И надо пробовать отраслевые правила устанавливать самим. Иначе рынок умрет: останутся самые зубастые, или же те, кто финансируется государством. Но демократия — это свобода выбора, прежде всего. Значит, этот выбор должен быть и у читателя. Должны быть и масс-маркет издания, и глянец, и общественно-политические, и научно-популярные, и литературные, и т. д. — все это должно быть, потому что именно из этой палитры, из этого разнообразия формируется такое понятие, как культура общества. А если у нас будет по каждому направлению одно издание (а то и ни одного), ну… тогда это будет другая страна.

Мне кажется, что до тех пор, пока каждый издатель не осознает, что он и есть Союз предприятий печатной индустрии (как бы пафосно это ни звучало), и Союза-то не будет. Это Со-юз. Это организация единомышленников. Они не обязаны думать одинаково и смотреть в одну сторону, нет. Но они должны думать об одном и том же: о рынке, на котором работают, о том, что там происходит и куда он, рынок, собственно, движется.

Поэтому меня вопрос «А что мне это даст?» выводит из себя. Вы сами себе дадите все, что можете дать. Вы соберетесь, сформируете повестку, наметите основные болевые точки и зададитесь вопросом: что мешает работать на этом рынке, как это можно преодолеть? Но никто это, кроме вас, товарищи, господа, члены Союза, не решит и не сделает. Преференций здесь быть не может. Да, мы — исполнительная дирекция — можем давать доступ к закрытой отраслевой информации (собранной непосильным трудом), можем получать скидку на участие в международных конференциях… Но это лишь бонус, вишенка. Это не то, ради чего приходят в отраслевую организацию. А приходят сюда ради того, чтобы иметь возможность влиять на то, что происходит в индустрии. Вам плевать на это? Хорошо, это тоже позиция. Но когда вы останетесь в одиночестве на журнальной полке, не спрашивайте, почему так произошло.

— Компании, которые входят в Союз, практически не поддерживают его деятельность в информационном поле. Почему?

— Одно вытекает из другого. Если человек считает членство в отраслевой организации своей повинностью, или «все там, и я там», или «лишь бы от меня отстали и вопросов не задавали, я вступлю в этот ваш Союз», то он так и относится к тому, что происходит в отрасли.

Но если задуматься, то станет понятно, что если у тебя не будет читателя (а его не будет, если система распространения окончательно разрушится), если у тебя будет дорогущая бумага (а цены будут только расти, если продолжать соглашаться с этим трендом), если у тебя будут законы, которые запрещают тебе собирать рекламу, то, собственно, на что, как ты будешь существовать? Значит, надо думать и о том, как поддержать индустрию, как создать такое информационное поле в обществе, чтобы это общество понимало необходимость и важность прессы. Из понимания этого в обществе рождается понимание и у властных структур.

А это информационное поле, кроме самих СМИ, никто не создаст. И когда деловые издания заявляют, что «этот ваш информационный повод вне нашей редакционной политики» или о том, что «нашему читателю это не будет интересно», ну это проблемы редакции… На любую тему можно в любом издании разместить материал, если приложить к этому голову. Причем даже не разместить, а создать его, написать, проиллюстрировать грамотно, собрать комментарии нужных людей, которые отвечают запросам вашей целевой аудитории. Если вы не можете сделать материал на заданную тему, значит вы профнепригодны, извините.

Но все это отговорки. Не поддерживают, потому что плевать. Потому что булки — они же на деревьях растут, бумага — она сама по себе где-то производится, типографии — там, реклама — сям. Мы тут все творческие люди, мы пишем гениальные тексты на века, а вы тут со своей полиграфией лезете...

— Назовите главные отраслевые проблемы, которые удалось решить, за время, которое вы занимаете пост исполнительного директора ГИПП. И что никак решить не получается?

— Основная проблема — консолидация издательско-полиграфической отрасли. И эта проблема не решается. Потому что она, наверное, какая-то глубинная, из 90-х годов выросшая. Должны смениться поколения, чтобы пришли новые люди, не связанные старым общим прошлым, и начали работать на каких-то других принципах. Тогда, может быть, консолидация будет.

А что касается каких-то именно отраслевых вопросов... Я очень рада, что удалось сохранить НДС на прежней ставке. Потому что была серьезная угроза повышения НДС. Нас поддержало Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, были направлены письма во все инстанции…

— Общественности доложили, что и в мыслях не было повышать НДС в нашей отрасли.

— Ну и слава богу. Будем считать, что сыграли на опережение.

Много удалось сделать по пошлинам на бумагу. Здесь на руку сыграло вступление России в ВТО. Так что пошлины на не производимые в России виды бумаг почти все (кроме одной) были снижены на постоянной основе. Сейчас нужно пошлину на легкомелованную бумагу понизить... Она периодически снижалась на какой-то период, а потом опять возвращалась к 10 процентам. В России эта бумага не производится, и, конечно, пошлину надо если не обнулять (что было бы идеально), то как минимум снижать.

Сейчас вот проблема со списанием тиража, который принимается в целях налогообложения, имеет шанс быть решенной. Потому что нас уже поддержали все. Мы просим увеличить списание хотя бы до 30%, хотя во всех цивилизованных странах на этот вопрос вообще никто не обращает внимания и предусмотрено стопроцентное списание. Потому что там рассуждают так: это ваш бизнес, хотите — печатайте и тут же все в макулатуру сдавайте, это ваши проблемы.

Еще стоит отметить, что удалось в «Стратегию развития индустрии детских товаров Российской Федерации до 2030 года» включить детскую прессу. Что это даст и кому, пока тоже не очень понятно. Но хотя бы детскую прессу признали детским товаром. Это уже, в общем, шаг вперед. Низкий поклон за это вице-президенту ГИПП по детской прессе Льву Елину.

Все остальное сдвинуть с мертвой точки практически невозможно. Потому что как только мы подходим к решению вопроса, то вдруг либо человек меняется, с которым мы этот вопрос решаем, либо структура меняется, либо еще какой-то форс-мажор происходит. Да, у нас такой вот мир нестабильный, это мы все знаем. Поэтому приходится действовать в предлагаемых обстоятельствах. И зачастую больше всего времени уходит на отбивание каких-то шаров, которые катят на издательскую отрасль. Главное — успеть вовремя дать оценку правоприменению какого-нибудь законопроекта, сказать, что это полная лажа. Вот этим и занимаемся. Как ни печально.

Казалось бы, да уже оставьте все как есть, дайте отрасли развиваться, а нет — ну умрет так умрет. Нет же…

— Пятый год подряд ГИПП проводит такие интересные проекты, как «Экспериментальная конвергентная редакция в регионе», конкурс детских СМИ «Волшебное слово» и Всероссийский фестиваль детской прессы. Чем и кому полезны эти проекты? Довольны ли вы тем, как они развиваются? Что мешает делать их еще качественнее и масштабнее?

— Начну с фестиваля детской прессы. До этого никто детскую прессу в России не собирал. Не было никакого сообщества, которое давало бы возможность людям встречаться, обсудить свои проблемы, поучиться друг у друга, обменяться чем-то, авторами даже. Сейчас — пожалуйста. Мы всех перезнакомили друг с другом, подружили, это нормальный нетворкикнг. Люди помогают друг другу получать лицензии, обмениваются иллюстрациями, текстами. Это очень здорово. Главное, что фестиваль помогает оставлять в живых детские издания, потому что победителям мы пишем письма поддержки, а местным властям сообщаем: ваше издание стало призером такого-то конкурса, найдите возможность, выделите деньги на поддержку и т. д. Многие администрации субъектов даже не были в курсе, что у них такие журналы и газеты выходят!..

На самом деле, конечно, этот фестиваль должен быть крупнее, мощнее, ярче и больше детей должно быть в нем задействовано. Мы проводили его три года подряд во Всероссийском детском центре «Орленок». Это была большая удача. Спасибо «Орленку», что они восприняли эту историю, и спасибо исполнительному директору ИД «Собеседник» Сергею Цыганову, что познакомил нас с этим детским центром. Потому что это же денег стоит, и для «Орленка», и, соответственно, для нас. И Федеральное агентство как могло фестиваль поддерживало, но, во-первых, в мире все дорожает, а во-вторых, издатели все хуже живут, и они сами на фестиваль не всегда способны приехать — не на что просто. Из далеких регионов мы так и не дождались никого. Самый дальний регион у нас был Урал: из Перми девушки до нас доехали, а дальше уже все, полстраны практически потеряно. Совершенно ничего мы не знаем, что там у нас происходит. Хотя кто-то досылает до нас журналы. Но доехать из того же Хабаровска в «Орленок» для издателя неподъемно.

— Кто должен такому издателю помочь?

— Этим должно заниматься государство. Почему тот же Союз журналистов собирает на форум «Вся Россия» больше тысячи журналистов со всей страны? Потому что региональные власти понимают, что на этот форум журналистов послать надо. Значит, есть какое-то понимание в принципе. Почему нет этого понимания в отношении детских СМИ, не очень понятно. Хотя мы практически во все субъекты Российской Федерации пишем письма с просьбой изыскать возможности и отправить на фестиваль таких-то людей. Тишина. А между тем дети — это же наши будущие читатели, наши подписчики. Если не воспитать их сейчас, то привычка читать не возникнет.