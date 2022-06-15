Школа дизайна: редизайн газеты

Пиар издания, который сразу бросается в глаза — безусловно, его «одежка». Нельзя произвести впечатление на человека никакими преимуществами, если вы в тусклой футболке с застиранными разводами. Это очевидно. Неочевидно другое — «смена гардероба» связана с подводными камнями, об которые бьется большинство редакций. В итоге и деньги, и усилия самой редакции, потраченные на смену оформления, оказываются лишь напрасными и обидными тратами.

Чтобы никого не мучать, сразу, без обиняков. Редизайн — это не просто новые шрифты, пиктограммки и рамочки. Футболку можно перекрасить, закрыть потертости эффектными заплатками… Да мало ли чего еще можно изобрести для ее реанимации. Средств сейчас, даже несмотря на ценники и прореженные полки, вагон и маленькая тележка. Ничего не поможет. Обвисшие бока и слежавшийся воротничок выдадут вас с потрохами. Потому что редизайн — это комплексное решение. Скажем так, невозможно провести смену графической модели без работы всей редакции. Дизайнеры могут только «перекрасить», но не изменить оформление.