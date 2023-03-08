«Шкулев Медиа Холдинг» получил право использовать товарный знак Belle

Медиахолдинг Shkulev Media Holding зарегистрировал в Роспатенте товарный знак Belle 3 марта этого года. Исключительное право будет действовать до 18 мая 2032 г., потому что заявка была подана 18 мая 2022 г.

В холдинге пояснили, что «товарный знак зарегистрирован в целях развития бизнеса». Какой проект будет запускаться под этим названием, в компании уточнять не стали, ответив только, что «рассматриваются разные варианты».

Согласно международной классификации товаров и услуг (классы МКТУ), товарный знак Belle относится к категориям: вещание беспроводное, предоставление публикаций онлайн, публикация текстовых материалов, служба новостей и другим.

Ранее компания обсуждала возможность использования товарного знака Belle с его бывшим владельцем — Disney. При этом 11 октября 2022 г. Shkulev Media Holding подал иск в Суд по интеллектуальным правам к компании Disney Enterprises, INC. Требование было — досрочное прекращение правовой охраны товарного знака Belle в России. Так как Роспатент одобрил регистрацию товарного знака Belle (в розовом цвете), теперь холдинг может использовать его для любой продукции без согласования с Disney.