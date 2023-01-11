Shkulev Media Holding запустил диджитал-издание myDecor.ru и онлайн-платформу theGirl.ru

Shkulev Media Holding запустил новый диджитал-продукт — онлайн-платформу theGirl.ru, которая стала «локальным продолжением» международного проекта Elle Girl. Кроме того, вместо elledecoration.ru в январе 2023 года начало работу диджитал-издание о декоре, искусстве, интерьерах и стиле жизни — myDecor.ru.

Проект theGirl для девушек всех возрастов будет рассказывать о моде и красоте, шоу-бизнесе, блогерах, астрологии и сериалах. Портал myDecor — диджитал-издание о декоре, интерьерах, путешествиях и гастрономии, которое также намерено стать дискуссионной площадкой в сфере дизайна.

Напомним, в начале декабря 2022 года Shkulev Media Holding объявил о прекращении работы сайтов изданий Elle, Elle Girl, Elle Decoration в связи с расторжением лицензионного соглашения. Отмечалось, что редакционным командам предложат другие варианты работы в проектах Shkulev Media Holding, включая новые стартапы.

Позже медиахолдинг анонсировал запуск двух проектов — theGirl и myDecor — в январе 2023 года.