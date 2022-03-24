Shkulev Media Holding заявил, что журналы смогут печататься полностью на российской бумаге

Российские журналы смогут выходить в печать на бумаге, произведенной в РФ. Об этом сообщил ТАСС директор по индустриальным закупкам и бумаге Shkulev Media Holding Андрей Колосов.

«Наш издательский дом (ИД) начал перевод изданий на печать в Россию с января 2014 года и полностью закончил этот процесс в феврале 2017 года. В настоящий момент у поставщиков услуг ИД есть остатки финской бумаги, заказанные под наши издания, а на последующие номера мы имеем возможность печататься на бумаге, произведенной в России», — сообщили он.

По словам Колосова, проблем с наличием мелованной бумаги для печати объемов холдинга не наблюдается. Однако есть проблемы другого рода. «Есть проблемы с ценообразованием на полиграфические услуги, так как на них есть валютные затраты, и формированием стоимости тонны мелованной бумаги, производимой в России, так как ее поставщики и производители привязываются к стоимости за тонну в евро. Тесная привязка к валюте очень сильно сказывается на себестоимости заказываемой продукции», — заключил он.

Shkulev Media Holding занимается такими проектами, как «Вокруг света», Maxim, Woman.ru, Wday.ru, Elle, Elle Girl, Elle Decoration, Marie Claire, Parents.ru, Psychologies, Departures, «Антенна-Телесемь», StarHit.ru.