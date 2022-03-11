Шнуров временно прекратил сотрудничество с RTVI из-за несовпадения взглядов

Сергей Шнуров объявил о «самоотстранении» с поста генерального продюсера RTVI и временном прекращении сотрудничества. По словам господина Шнурова, такое решение связано с несовпадением взглядов с редакцией.

«Я принял решение сфокусироваться на развитии собственных музыкальных проектов, поэтому в текущей ситуации хочу сообщить о временном самоотстранении с поста генерального продюсера RTVI. В контексте происходящих событий мое мнение во многом может не совпадать с редакционной политикой RTVI, не желая каким-либо образом, даже косвенным, влиять на образ и информационную политику RTVI, я принял решение временно прекратить сотрудничество с каналом», — рассказал Сергей Шнуров, его слова приводятся на сайте канала. В RTVI поддержали это решение.

«Учитывая культурные, религиозные, политические особенности взглядов нашей международной аудитории, мы понимаем, что конфликт между этими взглядами и личной позицией Сергея, высказываемой им в его музыкальных произведениях, будет неизбежен», — заявила исполнительный директор канала Ольга Пивень.